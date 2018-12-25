İmar barışında süre uzatma sinyali

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda torba teklif görüşmeleri sırasında AK Parti Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Mehmet Muş milletvekillerinin süre uzatımıyla ilgili sorularına “Uzatılacak diye biliyorum ama teyit etmeye çalışıyorum” dedi. Birinci ve ikinci köprüden geçmesi yasak olan araçlara kesilen cezaların silinmesi ve tahsil edilen cezaların iade edilmesi düzenlemesi konusunda da komisyona bilgi verildi. Muş, “26 bin 744 adet tebligatın ödemesi yapılmış, 19 milyon 922 bin lira tahsilat yapılmış, bu da iade edilecek” diye konuştu.

SARIYER’DE YAPILANIN AYNISI YAPILIYOR

İmar barışı uygulamasını Boğaz bölgesinde genişleten maddeyi de içeren torba teklif dün komisyonda görüşüldü. Teklifteki imar barışı düzenlemesini anlatan Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Bilgiç, maddenin Beykoz’u içerdiğini belirtti. Bilgiç, “Daha önce Beykoz’un koordinatları gelmediği için, imar barışından bu bölümü çıkarmıştık. Sarıyer’de ne yapıldıysa burada yapılan o. Başka bir şey yok.” dedi.

CEVAP BEKLİYORUM

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan ise, maddeyle ilgili olarak “İstanbul’da bazı binalar zor duruyor. Üfleseniz yıkılacak. Şimdi bu tabut binalar ve bu depremlerin sorumluluğu vatandaşta diyerek kanun çıkartıyoruz. Bunun vebali herkesin olur.” dedi. Paylan, düzenleme sonrası imar barışı başvuruları için süre uzatımı olup olmayacağını da sordu. Soruya cevap veren AK Partili Mehmet Muş, “Uzatılacak diye biliyorum ama teyit etmeye çalışıyorum” bilgisini verdi. Muş, başka bir soru üzerine de, “ Süre uzatımıyla alakalı... Bu, yürütmenin bir konusu. Bakanı aradım, dönüş yapacak bana, uzatıp uzatmayacak mısınız meselesine bir cevap isteyeceğim kendisinden. Fakat burada, dediğiniz gibi, yıl sonu geldi, dolayısıyla bakanlığın burada bir tasarruf kullanması gerekiyor ki vatandaşlar bundan faydalanabilsin, makul bir süre.” ifadelerini kullandı.

TAKSİTLENDİRME İÇİN DE ÇALIŞILIYOR

MHP’li Mustafa Kalaycı ise, imar barışı uygulamasında taksitlendirme yapılıp yapılmayacağını sordu. Muş bu soruya da, “Bakanlık bu konuda çalışıyor diye biliyorum.” yanıtını verdi.

19 MİLYON LİRA İADE EDİLECEK

Birinci ve ikinci köprüden geçmesi yasak olan araçlara kesilen cezaların silinmesi ve tahsil edilen cezaların iade edilmesi düzenlemesi konusunda da komisyona bilgi verildi. Muş, “26 bin 744 adet tebligatın ödemesi yapılmış, 19 milyon 922 bin lira tahsilat yapılmış, bu da iade edilecek.” diye konuştu.