İmar barışı uzayacak mı? 2020 yılında imar barışı olacak mı?

İmar barışı uzayacak mı sorusu, geçtiğimiz haftalarda yanıt buldu.

İmar barışından bugüne kadar 7 milyon 450 bin 578 bağımsız birim yararlandı ve başvuru sahipleri tarafından 24 milyar 190 milyon 266 bin lira ödeme yapıldı.



İmar barışından en fazla faydalanan illere bakıldığında ise üç büyük kent başı çekiyor. Buna göre 1 milyon 87 bin 963 bağımsız birimle İstanbul birinci durumda. İstanbul'u 672 bin 211 ile İzmir, 361 bin 85 ile Ankara, 349 bin 375 ile Antalya, 303 bin 249 bağımsız birimle de Muğla takip ediyor.

Başvuru sahipleri Halk Bankası, Ziraat Bankası, Vakıfbank, PTT ve Muhasebat müdürlüklerine müracaat ederek, kimlik numarası ve başvuru numarasıyla ödemelerini 31 Aralık mesai bitimine kadar tamamlayabildi.

İmar barışı düzenlemesi kapsamında Yapı Kayıt Belgesi alan yapılara başta abonelik işleri olmak üzere birçok kolaylık sağlanıyor.



Buna göre, sahiplerinin talepleri halinde, ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate alınarak geçici olarak yapılara su, elektrik ve doğal gaz bağlanabilecek.



Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili olarak 3194 sayılı ve 2960 sayılı Kanun uyarınca alınmış yıkım kararlarıyla tahsil edilemeyen idari para cezaları da iptal edilecek.

İmar barışının uzaması konusunda herhangi bir bilgi yer almıyor.