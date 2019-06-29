İmar barışı ödemeleri için kamu bankaları hafta sonu açık

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleriİmar barışı ödemeleri için kamu bankaları hafta sonu açık
GeriEkonomi İmar barışı ödemeleri için kamu bankaları hafta sonu açık
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
İHA
29.06.2019 - 14:19, Son Güncelleme:

İmar barışı ödemeleri için kamu bankaları hafta sonu açık

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İmar barışı ödemeleri için kamu bankaları hafta sonu açık

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 'İmar Barışı'nda yapı kayıt belgesi bedellerinin son ödeme tarihi 30 Haziran olarak açıklandı. 29 Haziran Cumartesi ve 30 Haziran Pazar günü saat 10:00 ve 16:30 arasında kamu bankaları açık olacak.

Devlet ile vatandaşlar arasındaki ihtilaflı durumu ortadan kaldırmak, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı olan yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırarak vatandaşların imar sorunlarının çözülmesi hedeflenen 'İmar Barışı' uygulamasında müraacatlar 15 Haziran 2019 tarihinde sona ermişti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapı kayıt belgesi bedellerinin son ödeme tarihi ise 30 Haziran 2019 olarak açıklandı. 29 Haziran Cumartesi ve 30 Haziran Pazar günü saat 10:00 ve 16:30 arasında Vakıfbank Çanakkale Şubesi, Ziraat Bankası Troya Caddesi Şubesi ve Halkbank Çanakkale Şubesi açık olacak ve yapı kayıt belgesi ödemeleri almaya devam edecekler.Öte yandan İmar Barışı kapsamında Çanakkale'de oluşturulan 28 Haziran tarihi itibariyle belge sayısı 38 bin 115'e ulaştı. Listede Ayvacık 5 bin 839 belge ile zirvede yer alırken, Merkez 5 bin 571 belge ile 2'nci, Gelibolu da 4 bin 925 belge ile 3'üncü sırada yer aldı.

Fırsatçılar yakayı ele verdi
İmar Barışını istismar edenler karşısında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Çanakkale Valisi Orhan Tavlı’nın talimatları doğrultusunda etkin mücadele de devam ediyor. Sahada İmar Barışı suistimalini engellemek amacıyla periyodik süreçler içerisinde denetimler yapılarak, 31 Aralık 2017 tarihinden sonra yapılan izinsiz yapılar takibe alınıyor. Söz konusu denetimler sonucunda bugüne kadar Çanakkale genelinde 170 kişinin yapı kayıt belgesi iptal edildi. İptaller neticesinde Cumhuriyet Başsavcılığına 290 kaçak yapı hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Toplamda 739 adet İmar Barışını istismar ettiği iddia edilen yapıya ilişkin inceleme ve tespitlerin etkin şekilde devam ettiği açıklandı.

Para ve yıkım cezaları
Çanakkale genelinde yapılan incelemelerde şu ana kadar 170 kişinin İmar Barışı başvuru şartlarına uygun olmayan yapıya ait aldıkları yapı kayıt belgeleri iptal edildi. Bu yapılar için yıkım ve para cezalarının uygulanacağı açıklandı. Bu kişilerin söz konusu fırsattan faydalanmak amacıyla yeni inşa ettikleri yapılar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yapı kayıt belgesi başvurusunda bulundukları tespit edildi. Yapılan incelemelerde 170 belgenin bu kapsamda olduğu anlaşıldı. Ekiplerin incelemesi aralıksız sürüyor.

Olmayan yapılara belge alındığı tespit edildi
İmar Barışını fırsat bilen kişiler tarafından olmayan yapılara bile yapı kayıt belgesi alındığı tespit edildi. Hazineye ait arazide konutu olduğunu beyan ederek yapı kayıt belgesi almış kişilerin arazinin satışı için Milli Emlak Müdürlüklerine başvuruda bile bulunduğu anlaşıldı. Bakanlık tarafından söz konusu kişilerin aldıkları belgelerin iptal edilerek yasal işlemlere ivedilikle başlandığı açıklandı.

Elde edilen gelir
İmar Barışı başvuruları 15 Haziran 2019 tarihinde sona ermişti. Ancak vatandaşlar, 30 Haziran 2019 tarihine kadar bedel ödemelerini gerçekleştirebilecekler. İmar Barışı kapsamında Çanakkale genelinde 28 Haziran 2019 tarihine kadar 38 bin 115 adet belge düzenlendi, 137 milyon 965 bin 588 lira 33 kuruş gelir elde edildi.

İmar Barışından elde edilecek gelir, genel bütçeye aktarılarak, şehirlerin yeniden imarını düzenlemek için kullanılacak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
100 metre uzunluğunda, 200 milyon dolar! Kazak milyarder Fethiye'de
İptal ettirmeyen yandı: Ödeme yapmak zorunda kalabilirsiniz
Fabrika ruhsatsız işçiler sigortasız
Terlik kavgası mahkemede bitti