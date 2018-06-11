İmar Barışı nedir? İşte İmar Barışı hakkında merak edilenler
Son günlerde ne olduğu ve detayları en çok merak edilen konulardan biri de İmar Barışı oldu. Başbakan Binali Yıldırım'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaların ardından çok sayıda kişi İmar Barışı hakkında bilgi almak için araştırma yapmaya başladı. Peki, İmar Barışı nedir?
Yakın zamanda sıklıkla gündeme gelen ve haberlere konu olan İmar Barışının ne olduğu pek çok kişi tarafından araştırılıyor. İmar Barışının ne demek olduğunu sorgulayan vatandaşlar, konu hakkında araştırma yapıyor. İşte, 'İmar Barışı nedir?' sorusunun yanıtı...
İMAR BARIŞI NEDİR?
13 milyon konutun imar ve iskan sorununu çözmesi hedeflenen Yapı Kayıt Belgesi verilmesine ilişkin düzenlemenin kamuoyunda bilinen adı 'İmar Barışı'dır. Yapı Kayıt Belgesi için müracaatlar 31 Ekim 2018'e kadar yapılacak, belge bedeli ise 31 Aralık 2018'e kadar ödenebilecek. Belge için başvurular, yapı maliklerinden herhangi birisi veya vekili tarafından, e-Devlet üzerinden 'Yapı Kayıt Belgesi Formu'nun doldurulmasıyla yapılabilecek.
İMAR BARIŞI HAKKINDA 10 DETAY
1-) İmar barışı hangi yapıları kapsar? 31 Aralık 2017’den önce yapılmış yapıları kapsar.
2-) Yapı kayıt belgesi nedir? İmar barışı kapsamında değerlendirilmiş olan yapılar için oluşturulacak belgedir.
3-) Yapı kayıt belgesi, kalıcı imar hakkı sağlar mı? Yapı kayıt belgesi imar açısından ekstra bir hak sağlamaz, müktesep oluşturmaz. Yapı kayıt belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda, yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanır.
4-) İmar barışından önce alınmış yıkım kararları ve idari para cezaları ne olacak? Yıkım kararları ve idari para cezaları varsa iptal edilecek.
5-) Yapı kayıt belgesi alan yapılara su, elektrik ve doğalgaz bağlatılabilecek mi? Evet bağlanabilecek.
6-) İmar barışı kapsamında kat mülkiyetine geçiş olacak mı? Yapı kayıt belgesi aldıktan sonra isteyen malikler, tapuya müracaat ederek ve yapı kayıt belgesi için ödenen bedel kadar ilave ödeme (yüzde 3) yaparak, cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edebilecek.
7-) Başvuru yapıldığı takdirde yapı kayıt belgesi bedeli ne zamana kadar yatırılabilecek? Bedelin 31 Aralık 2018’e kadar yatırılması gerekiyor.
8-) Hangi yapılar imar barışından faydalanamayacak? Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlarda bulunan yapılar. Hazine’ye ait sosyal donatı için tahsisli arazilerdeki yapılar. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun Geçici 16’ncı maddesinde belirtilen istisnai alanlardaki yapılar faydalanamayacak.
9-) Hazine taşınmazı üzerindeki yapıların durumu ne olacak? Hazine taşınmazının sosyal donatı için tahsisli olması hali hariç olmak üzere bu yapılar da imar barışından faydalanabilecek.
10-) Yapı kayıt belgesi ne zamana kadar geçerli? Yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli.
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