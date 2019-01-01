İmar barışı 6 ay uzadı
Mülkiyet ve imar sorunu olan yapılara yasallık kazandıran imar barışı uygulamasında müjdeli haber geldi. 31 Aralık’ta başvuru ve ödeme süresinin sona ermesi beklenirken, 6 aylık uzatma kararı alındı.
Böylece başvuru işlemlerini yetiştiremeyen ya da ödenecek tutar konusunda sorun yaşayan vatandaşlar önemli avantaj sağladı. Geçtiğimiz günlerde Boğaziçi öngörünüm bölgesinde yer alan Beykoz, Üsküdar ve Sarıyer’deki bazı mahalleler de imar barışı kapsamına alınmıştı. Bu bölgede oturan vatandaşların 31 Aralık’a kadar işlemlerini yetiştirme şansı olmaması da süre uzamasında etkili oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 28 Aralık’ta yaptığı açıklamada yaklaşık 9 milyon 500 bin kişinin imar barışından faydalandığını söylemişti. Kurum, “Bugün için yaklaşık 9 milyon 500 bin vatandaşımız imar barışından faydalandı. Toplam yaklaşık 14 milyar liralık bedel ödendi” diye konuşmuştu.
İmar barışı 31 Aralık 2017 tarihinden önce ruhsatsız yahut ruhsatlı ancak proje eklerine aykırı olan tüm yapıları kapsıyor. Ancak bu tarihten sonra imar barışına dahil olmak için yapılar kapsama dahil edilmiyor. Bakan Kurum, tespit edilen bu tip yapıların yıkılacağına dikkat çekiyor.
DÖNÜŞÜM KREDİLERİNE DÜZENLEME
KENTSEL dönüşüm kredilerine ait faiz oranlarının konut kredileri ile aynı şekilde kullandırılması mümkün olacak. Cumhurbaşkanının “6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ı Resmi Gazete’de yayımlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hak sahiplerine verilecek faiz desteğini içeren karara göre, kentsel dönüşüm kredilerine ait faiz oranlarının konut kredileri ile aynı şekilde kullandırılması mümkün olacak. Düzenleme sayesinde krediler nakit kredi üzerinden değil konut kredisi üzerinden verileceği için vatandaşın ödeyeceği faiz de düşecek.
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