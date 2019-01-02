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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Reuters
02.01.2019 - 10:47, Son Güncelleme:

İmalat PMI Aralık'ta 44.2'ye geriledi

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İmalat PMI Aralık'ta 44.2'ye geriledi

İmalat sanayi satın alma yöneticisi endeksi (PMI) Aralık'ta 44.2'ye gerileyerek sektördeki daralmanın dokuzuncu aya girdiğine işaret etti.

İMALAT sektöründe devam eden zorlu faaliyet koşulları üretim ve yeni siparişlerdeki daralmanın bir önceki aya kıyasla daha hafif de olsa devam etmesine yol açtı.

IHS Markit tarafından İstanbul Sanayi Odası (İSO) için hazırlanan imalat PMI, Ekim'de 44.3 değerini aldıktan sonra Kasım'da 44.7'ye yükselmişti.

Endekste 50'nin üzeri seviyeler büyümeye, altı daralmaya işaret ediyor.

Döviz kurunun görece istikrarlı seyri, girdi maliyet artışlarının daha da hız kaybetmesini sağladı. Girdi fiyatlarındaki artış hızı, Eylül'de rekor kırdıktan sonra art arda üçüncü defa geriledi ve Eylül 2016'dan bu yana en düşük düzeyde gerçekleşti.

Maliyet fiyat artışlarındaki gerileme, imalatçıların talebi canlandırmak için müşterilerine indirim yapmasına olanak sağladı. Bunun yansıması olarak nihai ürün fiyatları yaklaşık son altı buçuk yılda ilk kez geriledi.

Üretim alt endeksi Kasım ayındaki 42.2 seviyesinden 42.6'ya yükselerek daralmanın art arda üçüncü defa ivme kaybettiğini gösterdi. Ancak üretimdeki daralma sekizinci ayına girdi.

Yeni siparişler alt endeksi 39.7'den 40.1'e yükseldi. Yeni siparişlerdeki daralma ise dokuzuncu ayına girdi. Talebe yönelik bazı toparlanma işaretlerinin yansıması olarak, yeni siparişler son dört ayın en hafif daralmasını kaydetti.

Yeni ihracat siparişleri alt endeksi ise 47.2'den 48.6'ya yükseldi.

Üretimdeki yavaşlama sonucu istihdam Aralık'ta azalmaya devam etti.

Ayrıca girdi alımındaki eğilime paralel olarak girdi stokları Aralık'ta gerilemeye devam etti.

Tedarikçilerin ortalama teslimat süreleri Aralık ayında da uzadı. Bazı katılımcılar bu durumun ödemelere ilişkin problemler ve zorlu piyasa koşullarından kaynaklandığını belirtti.

İmalat PMI istihdam, üretim, yeni siparişler, girdi stokları ve tedarikçilerin teslim süreleri alt endekslerinin ağırlıklandırılması yöntemiyle hesaplanıyor.

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