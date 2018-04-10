ILO’da çalışanları kim temsil edecek
ÇALIŞMA hayatının gündeminde, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) mayıs ayı sonundaki geleneksel yıllık konferansında, Türkiye’deki çalışanları kimin temsil edeceği sorusu var.
Geçen yıl açıklanan mutabakata göre, bu seneki ILO konferansında, Türkiye’deki çalışanları Memur-Sen’in temsil etmesi bekleniyor. Ancak bu durum, çalışma hayatında şimdiden tartışmalara neden oluyor. 2017 yılında en çok üye sayısına sahip sendika olarak çalışanları temsilen ILO’ya gitmek isteyen Memur-Sen’in talebi, ilk aşamada kabul görmüştü. Böylece 1952 yılından bu yana, ILO’da çalışanların Türk-İş tarafından temsil edilmesi geleneği sona ermişti. Ancak bu kararın ardından sendikaların büyük bir bölümü toplantıyı protesto edeceğini açıklamış, bunun üzerine taraflarla tekrar görüşülmüş ve Türk-İş’in toplantıya gitmesi benimsenmişti. Bu yılki toplantılar içinse dönüşümlü modelin uygulanacağı ve Memur-Sen’in çalışanları temsilen toplantıya gitme hakkına sahip olacağı açıklanmıştı. ILO’nun 2018 yılı Konferansı 28 Mayıs-8 Haziran tarihleri olarak belirlendi. Türkiye’yi bu yıl temsil edecek ekiplerin de, Mayıs ayı başı gibi ILO’ya bildirilmesi gerekiyor.
Edinilen bilgiye göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, henüz konuyla ilgili olarak taraflarla görüşmedi. Türk-İş Başkanı Ergun Atalay da, kararı beklediklerini söylerken, “Çalışanların temsili, önemli bir konu. Bu konularda alınacak kararların yansımaları olur, biz de şu anda alınacak kararın netleşmesini bekliyoruz” dedi. Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul ise henüz kendileriyle iletişime geçilmediğini belirtti.
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