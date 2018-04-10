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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hacer BOYACIOĞLU ANKARA
10.04.2018 - 23:13, Son Güncelleme:

ILO’da çalışanları kim temsil edecek

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
ILO’da çalışanları kim temsil edecek

ÇALIŞMA hayatının gündeminde, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) mayıs ayı sonundaki geleneksel yıllık konferansında, Türkiye’deki çalışanları kimin temsil edeceği sorusu var.

Geçen yıl açıklanan mutabakata göre, bu seneki ILO konferansında, Türkiye’deki çalışanları Memur-Sen’in temsil etmesi bekleniyor. Ancak bu durum, çalışma hayatında şimdiden tartışmalara neden oluyor. 2017 yılında en çok üye sayısına sahip sendika olarak çalışanları temsilen ILO’ya gitmek isteyen Memur-Sen’in talebi, ilk aşamada kabul görmüştü. Böylece 1952 yılından bu yana, ILO’da çalışanların Türk-İş tarafından temsil edilmesi geleneği sona ermişti. Ancak bu kararın ardından sendikaların büyük bir bölümü toplantıyı protesto edeceğini açıklamış, bunun üzerine taraflarla tekrar görüşülmüş ve Türk-İş’in toplantıya gitmesi benimsenmişti. Bu yılki toplantılar içinse dönüşümlü modelin uygulanacağı ve Memur-Sen’in çalışanları temsilen toplantıya gitme hakkına sahip olacağı açıklanmıştı. ILO’nun 2018 yılı Konferansı 28 Mayıs-8 Haziran tarihleri olarak belirlendi. Türkiye’yi bu yıl temsil edecek ekiplerin de, Mayıs ayı başı gibi ILO’ya bildirilmesi gerekiyor.

Edinilen bilgiye göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, henüz konuyla ilgili olarak taraflarla görüşmedi. Türk-İş Başkanı Ergun Atalay da, kararı beklediklerini söylerken, “Çalışanların temsili, önemli bir konu. Bu konularda alınacak kararların yansımaları olur, biz de şu anda alınacak kararın netleşmesini bekliyoruz” dedi. Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul ise henüz kendileriyle iletişime geçilmediğini belirtti.

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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