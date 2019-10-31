İlla evlenecek

KÜRESEL otomotiv endüstrisi büyük bir değişimin eşiğinde. Dizel skandalı ve emisyon kısıtlamalarının ardından hibrit ve elektrikli araçlara doğru bir yönelim başlarken bu durum dünyanın en büyük otomotiv üreticilerini çok hızlı bir değişime yöneltiyor. Bu değişime ayak uydurmak için ya büyük yatırımları devreye sokmak ya da işbirliklerine kapıyı açmak gerekiyor. Pazarda yerini kaybetmemek için yoğun yatırım baskısıyla karşılayan üreticiler, bu nedenle işbirlikleri ve ittifakları hızlandırdı. Hazır teknoloji ve platformlara hızlı ulaşabilmek için işbirliklerini, maliyet tasarrufu ve ayakta kalabilme kaygılarıyla da ortaklık tercih eden firmalara her gün bir yenisi ekleniyor. Daha önce Renault ile masaya oturan ama sonuç alamayan Fiat Chrysler Grubu (FCA) yönünün bir kez daha Fransız PSA Grubu’na çevirdi. FCA bu yıl başında da PSA ile görüşmüş ama anlaşma sağlanamamıştı.

GÖRÜŞME TEYİT EDİLDİ

Özellikle hibrit ve elektrikli araçlar konusunda rekabetin biraz gerisinde kalan İtalyan Amerikan ortaklığı olan FCA Grubu uzun zamandır kendisine avantaj sağlayacak ortaklıklar konusunda görüşmeler yapıyordu. Bu yüzden önceki gün Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde yer alan Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile PSA Grubu’nun birleşme görüşmeleri yaptığı haberi otomotiv dünyasına bomba gibi düştü. Çünkü ilkinde anlaşma sağlayamayan şirketin bu kez ortaklığı gerçekleştireceğine ilişkin beklentiler artmıştı. Zaten dün de iki grup otomotiv sektöründe dünyanın önde gelen gruplardan birini oluşturmak üzere birleşme görüşmeleri yürüttüklerini teyit ettiler. Evlilik pazarlığının PSA CEO’su Carlos Tavares ile FCA Yönetim Kurulu Başkanı John Elkann liderliğinde gerçekleşeceği belirtilirken, olası ortaklığın eşit şartlarda olacağı bilgisi veriliyor.

7.8 MİLYAR $ SİNERJİ

PSA Grubu Yönetim Kurulu dün öğleden sonra olağanüstü toplanırken, aynı şekilde FCA yönetiminin de bir toplantı yaptığı belirtildi. İki devin birleşmesiyle Avrupa’nın ikinci, dünyanın dördüncü büyük otomotivi üreticisi ortaya çıkacak. Piyasa değeri de toplam 47 milyar dolara ulaşarak, Honda Motor Motor’la aynı seviyeye çıkacak. Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile PSA Grubu’nun birleşmesi, elektrikli araçlar ve otonom teknolojiler nedeniyle rekabetin iyice arttığı bir dönemde iki şirkete önemli tasarruf sağlayacak. ABD’li yatırım bankası Evercore’un analistlerine göre, birleşme sayesinde 7 milyar euroluk (7.8 milyar dolar) bir sinerjinin yaratılabileceğini belirtti. Analistlere göre, FCA’in PSA ile yapacağı bir iş birliği Renault Grubu’dan çok daha rasyonel olacak.

DÜNYANIN 4. BÜYÜK ÜRETİCİSİ OLACAKLAR

FIAT, Chrysler, Dodge, Ram, Jeep, Alfa Romeo, Maserati, Ferrari, Abarth, Iveco markalarını bünyesinde bulunduran FCA ile Peugeot, Citroen, DS, Opel/Vauxhall markalarına sahip PSA Grubu, dünyanın en büyük 5 üreticisi arasına girecek. Evlilik sayesinde toplam satışları yaklaşık 8.7 milyon adede ulaşacak. Volkswagen Grubu, Toyota, Renault-Nissan İttifakı’nın ardından 4’üncü büyük haline gelecek. 2018 yılı satışlarına göre FCA 8’inci, PSA Grubu da 9’uncu sırada yer alıyor. 2018’de FCA 4.8 milyon adet, PSA da 3.9 milyon adet araç satışı gerçekleştirdi.

PSA’YA KOLAY YOLDAN ABD

OTOMOTİVDE bu dev ortaklığın gerçekleşmesi halinde PSA Grubu’nun Amerika hayali de gerçekleşecek. Bu yılın Şubat ayında Peugeot markasıyla yeniden Kuzey Amerika pazarına gireceğinin sinyallerini veren PSA Grubu, tarih vermese de bu plan en erken 2026’da devreye girecekti. Peugeot’nun ABD’de hibrit ve elektrikli model gamıyla rekabet etmeyi planladığı belirtiliyordu. Fransız marka 1991’de ABD pazarından çıkma kararı almıştı. FCA, Dodge, Ram ve Jeep markasıyla ABD pazarında geçen yıl yüzde 12.6’lık pazar payıyla dördüncü sırada yer aldı.

TOFAŞ İÇİN YENİ FIRSAT OLABİLİR!

OLASI ortaklık Türkiye’yi de yakından ilgilendiriyor. Fiat’ın Avrupa’daki en önemli üretim tesislerinden biri olan Tofaş Bursa fabrikasına bu işbirliğinden önemli roller çıkabilir. Son yıllarda üretim ve ihracatta kayıp yaşamasına rağmen Fiat’ın en karlı üretim merkezi olan Tofaş, ortak şirketin özellikle sedan ve hafif ticari araç üretiminde önemli üssü olabilir. Dün başlayan görüşmeler bu açıdan da çok önemli. Ayrıca Fiat’in Chrysler ile ortak olmasından sonra, Tofaş için ürettilen bazı parçalar, Jeep modellerinde de kullanılmaya başlandı. Yan sanayinin üretimi bu sayede yüzde 50 artmıştı. Bu ortaklık ana sanayiye olduğu gibi yan sanayi için de önemli fırsatlar barındırıyor.

2 YIL ÖNCE OPEL’İ ALDI

Fransa’nın en büyük otomotiv üreticisi PSA Grubu, 2017 yılında ABD’li otomotiv şirketi General Motors’un (GM) Alman Opel’i de kapsayan Avrupa birimini 2.2 milyar Euro’ya satın almıştı. PSA, satın almanın ardından Renault’u geçerek, Volkswagen’in ardından Avrupa’nın en büyük ikinci otomotiv şirketi haline geldi. Anlaşmayla birlikte, PSA Peugeot-Citroen, GM’nin Avrupa’da toplam işçi sayısı 40 bini bulan 12 fabrikasını devraldi. GM’nin Avrupa birimi 1999’dan bu yana kâr elde etmiyordu. Opel, PSA’nın bünyesine geçince bu yıl ilk kez kâra geçti.