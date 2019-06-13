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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hacer BOYACIOĞLU/ANKARA
13.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İLKSAN’ın 3.7 milyon TL’lik ihalesinde ‘yavru şirket’ şoku

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
İLKSAN’ın 3.7 milyon TL’lik ihalesinde ‘yavru şirket’ şoku

Kamuoyunda İLKSAN olarak bilinen İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Sandığı Genel Müdürlüğü’nün, bina tadilat ihalesine, “yavru şirket” damgasını vurdu. Konu Kamu İhale Kurulu’na (KİK) yapılan bir şikayetle ortaya çıktı. Şikayeti inceleyen kurul, ihaleye katılan iki firma arasındaki bağa ilişkin güçlü kanıtlara dayanarak bu şirketlerin ihale dışı bırakılmasına karar verdi. Süreç dışı bırakılan şirketlerden birinin ihaleyi kazanan firma olması dikkat çekti.

Süreç, İLKSAN’ın İzmir’de bulunan bina tadilatı ihalesiyle başladı. Değeri minimum 3.7 milyon TL olan ihalenin Anayapı Dekorasyon isimli firmanın üzerinde bırakılmasının ardından, katılımcılardan biri şikayetçi oldu. Şikayet dilekçesinde ihaleyi kazanan firma ile, Mirpa İnşaat-Beydoğan İş ortaklığının ortaklarından Beydoğan Grup firmasının adreslerinin, kapı numaralarının, iletişim numaralarının aynı olduğu, her iki isteklinin tekliflerinin de aynı kişi tarafından hazırlandığı iddia edildi. Şikayeti inceleyen kurul, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolayı olarak birden fazla teklifin verilemeyeceğine dikkat çekti. Bu yasağın amacının da ihalede serbest bir rekabet ortamının bulunmasını sağlamak olduğunu vurgulayan Kamu İhale Kurulu, “Söz konusu fiil ve davranışları düzenleyen Kamu İhale Kanunu’nun 17. maddesine aykırı davranışlarda bulunanlar hakkında, bir yıldan az olmamak üzere, iki yıla kadar bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı alınacağı hüküm altına alınmıştır” tespitini yaptı.

AYNI KİŞİ VERDİ

Bu kapsamda kurulun yaptığı saptamalar ise, “Şikayete konu olan her iki firmanın da adres ve telefon numaralarının birebir aynı olduğu, her iki isteklinin sunduğu geçici teminat mektubunun aynı şube tarafından ardışık sıra numarasına yer verilerek düzenlendiği, her iki isteklinin de ihale dökümanını aynı IP adresinden indiği” şeklinde oldu.

 

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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