İLKSAN’ın 3.7 milyon TL’lik ihalesinde ‘yavru şirket’ şoku
Kamuoyunda İLKSAN olarak bilinen İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Sandığı Genel Müdürlüğü’nün, bina tadilat ihalesine, “yavru şirket” damgasını vurdu. Konu Kamu İhale Kurulu’na (KİK) yapılan bir şikayetle ortaya çıktı. Şikayeti inceleyen kurul, ihaleye katılan iki firma arasındaki bağa ilişkin güçlü kanıtlara dayanarak bu şirketlerin ihale dışı bırakılmasına karar verdi. Süreç dışı bırakılan şirketlerden birinin ihaleyi kazanan firma olması dikkat çekti.
Süreç, İLKSAN’ın İzmir’de bulunan bina tadilatı ihalesiyle başladı. Değeri minimum 3.7 milyon TL olan ihalenin Anayapı Dekorasyon isimli firmanın üzerinde bırakılmasının ardından, katılımcılardan biri şikayetçi oldu. Şikayet dilekçesinde ihaleyi kazanan firma ile, Mirpa İnşaat-Beydoğan İş ortaklığının ortaklarından Beydoğan Grup firmasının adreslerinin, kapı numaralarının, iletişim numaralarının aynı olduğu, her iki isteklinin tekliflerinin de aynı kişi tarafından hazırlandığı iddia edildi. Şikayeti inceleyen kurul, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolayı olarak birden fazla teklifin verilemeyeceğine dikkat çekti. Bu yasağın amacının da ihalede serbest bir rekabet ortamının bulunmasını sağlamak olduğunu vurgulayan Kamu İhale Kurulu, “Söz konusu fiil ve davranışları düzenleyen Kamu İhale Kanunu’nun 17. maddesine aykırı davranışlarda bulunanlar hakkında, bir yıldan az olmamak üzere, iki yıla kadar bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı alınacağı hüküm altına alınmıştır” tespitini yaptı.
AYNI KİŞİ VERDİ
Bu kapsamda kurulun yaptığı saptamalar ise, “Şikayete konu olan her iki firmanın da adres ve telefon numaralarının birebir aynı olduğu, her iki isteklinin sunduğu geçici teminat mektubunun aynı şube tarafından ardışık sıra numarasına yer verilerek düzenlendiği, her iki isteklinin de ihale dökümanını aynı IP adresinden indiği” şeklinde oldu.
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