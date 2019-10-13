İlkler teslim edildi! Mavi Vatan'ın korunmasında görev alacaklar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleriİlkler teslim edildi! Mavi Vatan'ın korunmasında görev alacaklar
GeriEkonomi İlkler teslim edildi! Mavi Vatan'ın korunmasında görev alacaklar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
Haber Giriş: 13.10.2019 - 17:29, Son Güncelleme:

İlkler teslim edildi! Mavi Vatan'ın korunmasında görev alacaklar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İlkler teslim edildi! Mavi Vatan'ın korunmasında görev alacaklar

Mavi Vatan'ın korunmasında görev alacak ilk Ankalar, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) operasyon sahasındaki kabiliyetlerini önemli ölçüde artıran insansız hava araçlarına (İHA) yenileri eklendi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ilk Anka İHA sistemi teslimatını gerçekleştirdi.

Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığında Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı katılımıyla yapılan kabul testlerinin başarıyla sonuçlanmasıyla Ankalar envantere katıldı. Anka, geçen yıl Ege ve Akdeniz semalarında ilk görev uçuşunu başarıyla gerçekleştirmişti.

Elektro optik ve kızılötesi kameralar, Sentetik Açıklıklı Radar (SAR) gibi faydalı yüklere sahip 3 hava aracı ve yer birimlerinden oluşan sistem, gece ve gündüz, kötü hava şartları dahil, keşif, gözetleme, sabit/hareketli hedef tespit, teşhis, tanımlama ve takip amaçlı, gerçek zamanlı görüntü istihbaratı görevlerini yerine getirecek.

Sahip olduğu radar sayesinde uzak menzilden ve bulut üzerinden istihbarat toplama yeteneğine sahip olan sistem, su üstü unsurlarının türünü tespit edebilecek ve konumlama yapabilecek. Görüntüleme modlarıyla liman, üs bölgesi gibi stratejik hedeflerden istihbarat toplanabilecek. Arama modlarıyla hareketli hedeflerin hızı ve konumları belirlenebilecek.

İlkler teslim edildi Mavi Vatanın korunmasında görev alacaklar
EGE VE AKDENİZ'DE KEŞİF GÖREVİ YAPACAK ANKA SAYISI 22 OLDU

Ege ve Akdeniz'de keşif gözetleme görevi icra edecek Anka sayısı, bu teslimatla birlikte toplam 22'ye ulaştı. Anka'ların toplam uçuş saati ise 30 bini aştı.

Prototipi 2013'te tamamlanan Anka, 2016'da Türk Silahlı Kuvvetleri envantere girdi. Ankaların konfigürasyonları güvenlik güçlerinin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda çeşitlendi. Yeni faydalı yüklerle kabiliyetleri artırılan Ankaların, keşif-gözetleme yetenekleri güçlendirilip daha geniş alanı kapsayacak şekilde geliştirildi.

İç güvenlik operasyonları ve sınır ötesi harekatlarda da görev alan Ankalar, karıştırma gibi yoğun harp koşullarında başarıyla kullanıldı.

Ankalar, Jandarma Genel Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına da operasyonel destek veriyor.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (13.10.2019)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
İlkler teslim edildi! Mavi Vatan'ın korunmasında görev alacaklar
Kaçak ve elektronik sigara yakalamalarında büyük başarı
Herkesin başına gelebilir: Buna dikkat! Paranızı geri alabilirsiniz
Kilosu 30 bin TL'den satılıyor! Onun için Türkiye'ye resmen akın ediyorlar