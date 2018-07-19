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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Neşe KARANFİL/ANKARA
19.07.2018 - 21:40, Son Güncelleme:

İlk yurtdışı mesaisi Arjantin'e

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
İlk yurtdışı mesaisi Arjantin'e

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya ile birlikte ilk yurtdışı ziyaretini G-20 toplantıları için Arjantin’e yapıyor. Bakan Albayrak, öncesinde de Turkcell’in CFO’su Bülent Aksu’yu bakanlığa transfer etti.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bakanlığa geldikten sonraki ilk gezisini G-20 toplantıları çerçevesinde Arjantin’e yapacak. Albayrak’ın ekibine gelecek ilk isim de Turkcell CFO’su Bülent Aksu oldu.

Albayrak, 21-22 Temmuz tarihleri arasında yapılacak G-20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankaları toplantısı için bugün Buenos Aires’e gidecek. Toplantıya G-20 üyesi ülkelerin bakanları, merkez bankası başkanları ile Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası temsilcileri katılacak. Zirveye, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya da katılacak. Yayınlanan Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) G-20 değerlendirme raporunda, zirvenin gündemine ilişkin ipuçları yer aldı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımlarının yükselen piyasa ekonomilerinden sermaye çıkışına neden olması nedeniyle doların güçlendiğine işaret edilen raporda, “Yükselen piyasa ekonomileri, sıkılaşan finansal koşullar ve bazı durumlarda kendine özgü zorluklarla karşı karşıyalar” değerlendirmesi yapıldı. Zirvede İran’a yaptırımların da gündeme gelmesi bekleniyor.

ÖZEL SEKTÖRDEN TRANSFER
Bu arada Bakan Albayrak’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda birlikte çalışacağı ekibi de netleşmeye başladı. Turkcell CFO’su Bülent Aksu yeni dönemde, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde çalışacak. Turkcell de dün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, Aksu’nun yeni görevi nedeniyle, Turkcell’den, 31 Temmuz 2018 tarihinde geçerli olmak üzere ayrılma kararı aldığını duyurdu. Konuyla ilgili olarak Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu yaptığı açıklamada, “Bülent Aksu, Turkcell’in bilanço ve kur riski yönetiminde ülkemizin örnek bir şirketi olmasını sağlayan uluslararası uygulamalarının yanı sıra, yatırımların finansmanına yönelik yenilikçi çözümleri ile şirketimizin sürekli büyümesini sağlayan güçlü finansal temeller üzerine kurulmasında önemli katkılar sunmuştur. Şirketimizin güçlü ve sağlıklı finansal yapısını sürdürmesindeki emekleri ve üstün gayreti takdire şayandır” dedi.

İlk yurtdışı mesaisi ArjantineBÜLENT AKSU KİMDİR
İSTANBUL Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümünden mezun olan Bülent Aksu, iş hayatına Kuveyt Türk’te Teftiş Kurulunda müfettiş olarak başladı. 2003 yılında Çalık Holding’de sırasıyla Finans Müdürü ve Grup Finans Direktörü olarak görevini yaptı. 2008-2012 yılları arasında ise Akfel Grup bünyesinde CFO ve Yönetim Kurulu üyeliği görevleri yaptı. Enerji, petrokimya, tekstil ve denetim dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde finans, muhasebe, vergi ve yönetim alanlarında profesyonel yöneticilik tecrübesine sahip olan Bülent Aksu, 2012-2013 yılları arasında Azerbaycan milli petrol ve gaz şirketi SOCAR iştiraki olan Petkim Petrokimya Holding A.Ş.’de CFO ve son olarak yine SOCAR iştiraki Star Rafineri’de CFO görevlerinde bulundu. Bülent Aksu 2016 Temmuz’dan itibaren Turkcell’de Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve yapıyor. 

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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