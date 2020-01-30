İlk yılda zammı yüzde 25.5

METAL sektöründe yaklaşık 130 bin işçiyi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde, MESS ve Türk Metal sabaha karşı anlaştı. Anlaşmayla bir yıllık zam yüzde 25.5’e ulaşırken, işçilerin tamamlayıcı sağlık sigortası da devam ettirildi. Sözleşmeyi sektördeki iki işçi sendikası imzalarken, Birleşik Metal-İş, dün akşam saatlerinde sözleşmeyi reddetme kararı aldıklarını açıkladı.

YÜZDE 6’YLA BAŞLADI

Eylül ayından bu yana devam eden toplu sözleşme görüşmelerinde işveren tarafını temsil eden Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), masaya ilk olarak yüzde 6.05’lik zam teklifiyle oturmuş, daha sonra yüzde 8’e çıkarmıştı. Uzlaşma sağlanamaması üzerine 15 Ocak’ta grev kararı alınmış, hafta başından itibaren ise görüşmeler tekrar hareketlenmişti. Sektördeki 120 bin işçiyi temsil eden Türk Metal Sendikası Başkanı Pevrul Kavlak, üyelerine yaptığı bilgilendirmede şunları söyledi: “3 yıllık sözleşme, esnek çalışma, deneme süresi ve denkleştirme gibi önerileri bir kez daha kabul etmedik. Memurlar ve memur emeklileri yüzde 4+4 işçi emeklileri yüzde 5+5, kamu işçileri yüzde 8+4, tekstil grup sözleşmesi yüzde 8+ enflasyon, THY yıllık yüzde 12 alırken, biz toplamda ilk altı ay için yüzde 18.49 oranında bir zaferin altına imza attık. 1 Eylül 2019 tarihi itibariyle, 12 liranın altında olan saatlik ücretlere, 12 lirayı geçmeyecek şekilde 30 kuruş iyileştirme alınmıştır. Bunun üzerine tüm saatlik ücretlere, sözleşmenin birinci altı ayında yüzde 17 oranında zam alınmıştır. İkinci altı ay için yüzde 6 oranında artış sağlanmıştır. Enflasyon yüzde 6’nın, yani bu oranın altına düşerse dahi, yüzde 6 alınacaktır. Üçüncü ve dördüncü 6 aylara, enflasyon oranında zam alınmıştır. Tüm sosyal haklara birinci yıl yüzde 20 oranında artış sağlanmıştır. Bütün bu kazanımların ilk altı aylık toplam değeri, ortalama yüzde 18.49, birinci yıl için toplam değeri, ortalama yüzde 25.50 olmuştur.”

‘REFAHINI ARTTIRDIK’

MESS’ten yapılan açıklamada da uzlaşı çabalarının sonuç verdiği belirtildi. MESS üyesi işyerlerinin Türkiye ekonomisine katkısının yıllık 30 milyar dolar olduğu vurgulanan açıklamada, yapılan zammın çalışma hayatındaki diğer ücret ayarlamalarını yüksek oranda geçtiği belirtildi. Açıklamada şöyle denildi: “Çalışanların gelir düzeyinde yüksek oranda artış sağlayan bir sözleşmede anlaşmaya vardık. Ülke ekonomisi ve ihracat açısından büyük önem taşıyan sektörümüzde sürdürülebilir refah sağlayacak önemli bir adım attık. MESS üyesi işyerlerinin Türkiye ekonomisine katkısı yıllık 30 milyar dolar. İmalat sanayi cirosunun dörtte biri, imalat sanayi ihracatının ise yaklaşık yüzde 40’ı MESS üyeleri tarafından gerçekleştiriliyor. Ücret ve yan haklar konusunda metal sektöründeki çalışanları avantajlı kılan sözleşme, çalışanların tamamlayıcı sağlık sigortasının devam etmesini de kapsıyor. Tamamlayıcı sağlık sigortası, geçtiğimiz sözleşme döneminden bu yana MESS tarafından 130 bin çalışana sağlanıyor. MESS, böylece Türkiye’nin en büyük kurumsal sigortasını hayata geçiren ilk ve tek işveren sendikası oldu.”

600 LİRALIK FARK OLUŞTURACAK

DÜN gündüz saatlerinde henüz toplu sözleşmeye imza atmamış olan DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İŞ Sendikası Başkanı Adnan Serdaroğlu da, uzlaşılan rakamların “hiç fena olmadığını” söyledi. Serdaroğlu, “Masada biz de vardık. Demokratik kuralları en iyi işleten sendikayız. Biz komisyonlarımıza sormak istedik ve ilgili kurullarımızı görüşmeye çağırdık. Bu karara göre de hareket edeceğiz. Ancak rakamlar hiç fena değil. Üyelerimizin ücretlerin 600 liranın üstünde artış olacak. Biz de süreç içinde rakamların yükseltilmesi için baskı yaptık, işçi sendikaları olarak birlikte olmaya çalıştık” diye konuştu. Serdaroğlu, akşam saatlerinde ise Birleşik Metal’de yapılan oylama sonucunda kararı imzalamama görüşünün kabul edildiğini söyledi.