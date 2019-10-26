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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
26.10.2019 - 11:25, Son Güncelleme:

İlk yerli güneş paneli üretimine 2020'de başlanacak

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İlk yerli güneş paneli üretimine 2020'de başlanacak

Kalyon Enerji, Ankara'da kuracağı entegre güneş panel fabrikası için Çinli CETC ile iş birliği anlaşması imzaladı.

Kalyon Enerji, Karapınar güneş enerjisi projesi kapsamında Ankara'da kuracağı entegre güneş paneli fabrikası için Çin'in en büyük devlet şirketlerinden Çin Elektronik Teknolojisi Grubu Şirketi (CETC) ile iş birliği anlaşması imzaladı. Bu kapsamda, Türkiye'de ilk yerli güneş paneli üretimine Nisan 2020'de başlanacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın açtığı ve 20 Mart 2017'de gerçekleştirilen Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları güneş enerjisi (YEKA GES-1) ihalesini kilovatsaat başı 6,99 dolar/cent teklif vererek kazanan Kalyon Enerji, ihale şartlarına göre Konya Karapınar'da bin megavat kapasiteli güneş enerjisi santrali ve 500 megavat kapasiteli entegre panel üretim fabrikası kuracak.

AA muhabirinin Kalyon Holding yetkililerinden edindiği bilgiye göre, Ankara Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde 80 bin metrekare kapalı alanda inşaatı tamamlanan fabrikada, bin 300 kişiye istihdam sağlanacak.

Toplamda 400 milyon dolar yatırımla hayata geçirilecek fabrika, devreye alındığında "ingot, wafer, hücre ve modül" imalatını tek çatı altında yapabilen Türkiye'nin ilk entegre tesisi olacak.

Kalyon Enerji, tesisi Çinli CETC ile birlikte devreye alacak. Çinli şirket, tesisi teknolojik olarak kuracak ve 2 yıl boyunca fabrikanın işletmesi ile Ar-Ge projelerinde Kalyon Enerji ile birlikte çalışacak.

Söz konusu tesisin yapımı için CETC'nin yanı sıra tasarım firması EDRI ve silikon ingot makinaları üreticisi Jıngsheng ile de iş birliği yapıldı.

Kurulacak fabrikanın yıllık üretim kapasitesi 500 megavat olacak. Tesiste, yüzde 22 verimliliğe sahip "mono perc" hücre teknolojisi geliştirilecek. İstihdam edilen personelin eğitimlerine Çin'de başlanacak ve bu eğitimler, kuruluma paralel olarak Türkiye'de devam edecek.

Yılda 134 milyon dolarlık güneş modülü ithalatı ihtiyacını ortadan kaldıracak entegre tesis, 58 milyon dolar ihracat kapasitesine de sahip olacak. Tesiste, Nisan 2020'de Türkiye'nin ilk yerli güneş paneli üretimi gerçekleştirilecek.

Ayrıca, tesis bünyesinde kurulacak Ar-Ge merkeziyle Türkiye'de yeni ve verimli teknolojilerin geliştirilmesi sağlanacak. Ar-Ge merkezinde 100 mühendis çalışacak ve merkeze 10 yılda 87 milyon dolar yatırım yapılacak.

SANTRAL, 14 BİN 386 FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDE

Konya Karapınar'daki bin megavat kapasiteli güneş enerjisi santralinin inşasına da Nisan 2020'de başlanacak ve 3 yılda tamamlanacak.

İnşaat süresince 800, operasyona başladığında ise 100 kişiye istihdam sağlayacak santral, 14 bin 386 futbol sahasına eş değer büyüklükteki 22 bin hektarlık alana inşa edilecek.

Yaklaşık 3,5 milyon güneş panelinin kullanılacağı santral, yılda 2,5 milyar kilovatsaat elektrik üreterek, bölgedeki 1 milyondan fazla hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak.

Santralin toplam yatırımı 1 milyar 100 milyon değerinde olacak. Böylece, Kalyon Enerji santral ve entegre panel üretim fabrikasına 1,5 milyar dolar yatırım yapmış olacak.

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