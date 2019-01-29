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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
29.01.2019 - 10:22, Son Güncelleme:

"İlk Türk 'unicorn'unu arıyoruz"

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"İlk Türk 'unicorn'unu arıyoruz"

İTO Başkanı Şekib Avdagiç: "Ocak 2019 itibarıyla dünyada 311 adet unicorn startup (yeni girişim şirketi) var. BTM ile ilk Türk 'unicorn'unu arıyoruz. İlk hedefimiz dünyanın en inovatif 50 şirketi ve en değerli 500 markası arasına en az bir Türk girişimini koymak" açıklamasında bulundu.

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) kurduğu Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’nde (BTM) 2018’de yatırımcı karşısına çıkarılan 100’e yakın girişimci içinde 9 startup şirketi, toplam 42,7 milyon lira değerleme ile yatırım almayı başardı.

İTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, BTM üye girişimleri içinde yatırım alan yenilikçi iş fikirleri arasında; yapay zekadan topraksız tarıma ve sipariş otomasyonuna kadar birçok farklı girişim yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Unicorn' ya da Türkçesi ile mitolojik tek boynuzlu at, değeri 1 milyar doları aşan yeni girişim şirketlerini ifade ediyor. Ocak 2019 itibarıyla dünyada 311 adet unicorn startup (yeni girişim şirketi) var. BTM ile ilk Türk 'unicorn'unu arıyoruz. 2019, Türkiye’nin ilk 'unicorn' şirketini çıkaracağı yıl olsun. Kendi Amazon'umuzu, kendi Marvel Studios'umuzu oluşturmalıyız." ifadelerini kullandı.

Gençlerin yenilikçi iş fikirlerine ve hayallerine yatırım yaptıklarını aktaran Avdagiç, "İlk hedefimiz dünyanın en inovatif 50 şirketi ve en değerli 500 markası arasına en az bir Türk girişimini koymak." bilgisini verdi.

Avdagiç, BTM’nin faaliyetlerine başladığı Mayıs 2017'den bu yana geçen 1,5 yılda 5 bine yakın girişimciden yenilikçi iş fikri başvurusu aldıklarını kaydederek, şu bilgileri verdi:

"BTM, bugüne kadar desteklediği girişim sayısı ve sahip olduğu ağ bakımından Türkiye’nin en büyük girişimcilik merkezidir. Merkez, hali hazırda 120’den fazla girişime ve 300 civarında girişimciye ev sahipliği yapıyor. Buradaki faaliyetlerimizi Güçlendirilmiş Hızlandırma Kampı, Ön Kuluçka, Kuluçka ve Post-Kuluçka mekanizmalarıyla sürdürüyoruz. Bugüne kadar 5 bine yakın girişimciden yenilikçi iş fikri başvurusu aldık. Bunlardan 650’si BTM bünyesinde yer almaya hak kazandı ve merkezin yatırımcı eşleştirmeleri, online eğitim, 7/24 ofis imkanı ve birebir danışmanlık faaliyetlerinden ücretsiz faydalanma fırsatı buldu. Bunlar içinden 100’e yakın girişimciyi yatırımcı karşısına çıkardık. 9 girişim ise toplamda 42,7 milyon TL değerleme ile yatırım aldı."

YATIRIM ÇEKEN 9 YENİLİKÇİ İŞ FİKRİ

Verilen bilgiye göre, Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’ne üye startup’lar içinde 2018 yılında yatırım alan şirketler şunlar oldu:

"Temizlikdevi-Yatırımcı Ahmet Babayiğit: Sadece temizlik üzerine hizmet odaklı, kurumlarla çalışan e-ticaret sitesi. 3 milyon TL değerleme ile yatırım aldı. Restroid-Yatırımcı Erdem Dereli: Restoran ve kafelerde kullanılan sipariş ve otomasyon sistemlerinde yenilikçi özelliklerle farklı bir çözüm sunan milli ve yerli yazılım. 2,3 milyon TL değerleme ile yatırım aldı. Yollando-Yatırımcı Tarvenn Ventures: Yurt dışındaki kullanıcılarına Türkiye’de bir adres tanımlayarak tüm e-ticaret sitelerinden kolayca alışveriş yapmalarını sağlayan hizmet odaklı bir web sitesi. 2,5 milyon TL değerleme ile yatırım aldı. Kahvegibikahve-Yatırımcı Tarvenn Ventures: Kahve çekirdeklerini tazeliğini kaybetmeden öğüterek, hazırlık ve temizlik derdi olmadan pratik filtreler halinde sunan ürün. 2 milyon TL değerleme ile yatırım aldı. Mornero-Yatırımcı Tarvenn Ventures: Seçilen serpme veya zengin kahvaltıyı istenilen saatte müşteriye ulaştıran kahvaltı aboneliği servisi. 1,1 milyon TL değerleme ile yatırım aldı."

Yatırım alan şirketler arasında ayrıca şunlar yer aldı:
"MasterFi-Yatırımcı Ayhan Alkan: Şirketlerin maliyetlerini azaltıp, kârlılıklarını artırma üzerine yapay zeka teknolojisi geliştirerek, pazar araştırması yaparak, saha satış süreçlerini yöneten bir yazılım. 3 milyon TL değerleme ile yatırım aldı. Studio Billion-Yatırımcı Tarvenn Ventures: Eğlendirici oyunlar ve hayatı kolaylaştıran uygulamalar geliştiren oyun firması. 1,4 milyon TL değerleme ile yatırım aldı. ForFarming-Yatırımcı Tarvenn Ventures: Ev ve iş yerleri gibi kapalı alanlarda çiçek, sebze ve meyve yetiştirebilmeyi sağlayan IoT tabanlı topraksız tarım girişimi. 1,4 milyon TL değerleme ile yatırım aldı. Dellron (Isı Reaktörü)/(Patent Kiralama): Su, yağ, tüm sıvı gıdalar, endüstriyel sıvılar, asitler, yanıcı parlayıcı petrol ürünleri gibi akışkan her şeyi, daha küçük bir alan kaplayarak ve çok daha uygun maliyetle ısıtan bir teknoloji. Patenti 5 yıllığına 5 milyon dolara kiralandı."

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