İlk test yapıldı! Binlerce kişi kullanacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ankara’da Kayaş ve Sincan arasında inşa edilen Başkentray’ın test sürüsünü gerçekleştirdi. Bakan Arslan, Kayaş Sincan arasındaki 36 kilometrelik Başkentray’ın test sürüşlerini gerçekleştirdikten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Arslan, “İnşallah yaklaşık bir ay sonra Başkentray'ı metre standartlarında kullanmaya başladıklarında eminiz ki hem bize hem emeği geçenlere dua edecekler. Hem de diyecekler ki 'Biz bu sıkıntıyı bu konforu yaşamak için yaşamışız'. O yüzden Ankaralılar bir ay sonra Başkentray'ı Banliyö sistemini metre standartlarında kullanıp memnun olacaklar. Elbetteki milletimizin memnuniyeti bizi de memnun ediyor” ifadelerini kullandı.

“BİZ GÜNLÜK 520 BİN KİŞİYE HİZMET EDEBİLİR HALA GELECEĞİZ”

Bakan Arslan, “Kayaş'tan Sincan'a yaklaşık 36 kilometre olan sistemimizde biz Nisan ayı ortası itibariyle metro standardında 32 banliyö seti ile yani toplamda 96 vagon ediyor ve her bir set 770 kişi taşıyor. Biz günlük 520 bin kişiye hizmet edebilir hala geleceğiz. Kapanmadan önce ortalama günlük 33 bin kişiye hizmet ettiğimizi düşünürseniz yeni kalite, yeni standart ile geldiğimiz nokta çok önemli. Projenin toplam maliyeti 1 milyar 227 milyon Türk Lirası” şeklinde konuştu.

Gerek hükümet olarak gerek bakanlık, gerek genel müdürlük olarak bu projenin daha önce başlaması ve bitmesi adına çok gayret sarf ettiklerini belirten Bakan Arslan, “Fakat ne yazık ki özellikle yüklenicilerin birbirine karşı dava açması, işi mahkemeye götürmesi nedeniyle fili anlamda işe çok geç başladık. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Kamu ihale kurumu ve kamu ihale sistemi ile ilgili süreçler daha hızlı yürümeli dediğimiz de birileri tepki gösteriyor. Fakat şu anki sistem gereği ihalelere teklif verenler birbirlerini mahkemeye götürüyorlar. Bizim de bir an önce millete hizmet etme konusunda ki acelemiz yerine gelmiyor. İşler daha geç yapılmak zorunda kalıyor. Dolayısıyla işe geç başlamak zorunda kaldık. Ancak gerek TCDD Genel Müdürümüze gerekse yüklenicilerimize teşekkür ediyorum. Yüksek hızlı trenler çalışırken yani hizmet altında bu tip bir işi yapmak ve nisan ortasını düşünürseniz yaklaşık 21 aylık periyoda böyle bir projeyi hizmete sunmak gerçekten bir başarıydı. Sizlerle birlikte test sürüşünü gerçekleştirdik. Gerçekten çok başarılı bir şekilde herhangi bir ses, herhangi bir gürültü ve her hangi bir rahatsızlık vermeden çok kaliteli bir şekilde yolculuk yapabilme şansımız oldu. Kaldı ki bu hatta kullanacağımız yeni setlerimizle bugün bu test sürüşünü gerçekleştirdik. Eminim ki yolcularımız Ankaralılar bundan memnun kalacaklar” diye konuştu.

“ANKARAKART’I YOLCULARIMIZ BAŞKENTRAY’DA KULLANABİLECEK”

Banliyö treni deyince vatandaşın aklına şehir içinde hizmet veren metrolara göre standardı daha düşük olan trenlerin geldiğini belirten Arslan, “Fakat Banliyö ana hatta çalışan, şehir içi yolcu taşıyan, şehir veya şehrin yakınlarına ve mekanlara yolcu taşıyan sistemin adıdır. Bu sebeple Başkentray’a metro diyemiyoruz. Yolcularımız bilmeli ki metro standartlarında Nisan ortası itibariyle onlara hizmet vermeye başlayacağız. Başkentray Yenişehir’de Kızılay metrosu ile entegre olacak. Ankaray metro sistemiyle de entegre olacak. Ankara genelinde toplu taşıma hizmetinde kullanılan ve ortak ödeme sistemi olan Ankarakart’ı yolcularımız Başkentray’da kullanabilecek” değerlendirmesinde bulundu.

“BÜTÜN ENGELLİLERE HİZMET EDEBİLECEK ŞEKİLDE BÜTÜN İSTASYONLARIMIZ ENGELSİZ HALE GETİRİLDİ”

Ankara’daki Merkez Yüksek Hızlı Tren Garı’nın yanı sıra Sincan, Lale, Etimesgut, Hipodrum, Yenişehir, Mamak ve Kayaş istasyonlarında da hem kafeler hem de ticari alanların olacağını kaydeden Bakan Arslan şunları kaydetti:

“Eryaman 2 yüksek hızlı tren hattı 2’de Banliyö hattı olduğu gibi aç-kapa ile yaptığımız altından geçen ana hat trenlerine hizmet veren, Ankara’dan gelen ve burada itibaren Güney’e geçen aç-kapa tüneli ile bu istasyonun altından geçmiş olacaklar. 11 karayolu alt geçidi yaptık. Bunlar geçmişte şuan ki karayolları standardına uygun değildi. Biz bunları uluslararası gereği olan standartlara kavuşturmuş olduk. Yaptığımız bütün işlerde olduğu gibi 23 istasyonumuzu hem yürüyen merdivenlerle hem de klasik merdivenlerle donattık. Bütün engellilere hizmet edebilecek şekilde bütün istasyonlarımız engelsiz hale getirildi. Engellilerin kesintisiz ve konforlu şekilde hizmet alabilecekleri hale getirdik. Her vagonda engelli koltuğumuz var. Bu istasyon 15 Mart’ta açıldığında yüksek hızlı trenlerimiz 2 hattı kullanabilir hale geldiğinde yaz tarifesine geçmiş olacağız. Günde 44 tren seti çalıştırıyorken 52 sete çıkarmış olacağız. Hatlarla ilgili testler bitti. Nisan ayı ortası itibariyle biz Başkentray’ı Ankaralılara ve misafirlerine sunmuş olacağız.”

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan’ın gerçekleştirdiği test sürüşüne, TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Orhan Birdal ve çok sayıda bürokrat ile birlikte davetli katıldı.