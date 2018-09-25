İlk taksit için son tarih 1 Ekim
Düzce Belediyesi tarafından emlak, çevre temizlik, ilan, reklam vergileri ve su borçlarına ilişkin başlatılan yapılandırmada ilk taksitlerin son ödeme tarihi 1 Ekim olarak açıklandı.
DÜZCE Belediyesinin 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yapılandırılması kapsamında başlattığı yapılandırma sürecinde ilk taksitlerin son ödeme tarihi 1 Ekim tarihi olarak belirlendi. Emlak, çevre temizlik, ilan, reklam vergileri ile su borcu olan ve yapılandırmadan faydalanan vatandaşların borçlarının ilk taksitini 1 Ekim tarihine kadar ödemeleri gerekiyor. Bu kapsamda Mali Hizmetler Müdürlüğü vezneleri de hafta sonu da fazla mesai yaparak vatandaşlara yardımcı olacak.
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