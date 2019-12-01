İlk start-up yatırımı 3D yazıcıya
AKSA Akrilik, İTÜ Çekirdek ile işbirliği yaparak ilk start-up projesi desteğini hayata geçirdi.
Akrilik elyaf üreticisi Aksa Akrilik, ‘Girişimciliğe Değer’ adını verdiği start-up destek projesi kapsamında, girişimcilere projelerini hayata geçirme konusunda maddi destek ve mevcut işlerini yürütmelerine yönelik olarak mentorluk desteğinin verildiğini açıkladı.
Projenin ilk yılında, geleceğin teknolojisi olarak kabul edilen ve üç boyutlu yazıcılara yerli kartuş dönemini başlatan start-up firması Porima’ya yatırım kararı alınırken, Aksa Akrilik’in üretim tesislerinin de bulunduğu Yalova’da çalışmalarını yürüten ve 2017’de kurulan Porima, yerli filament üretimi ile üç boyutlu yazıcılarda kullanılan kartuşta dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyor. Aksa Akrilik Genel Müdürü Cengiz Taş, “Girişimciliğe Değer” projesinin Aksa’nın 50 yıldır süregelen yeni iş geliştirme hedefiyle örtüştüğünü belirterek “Aksa Akrilik olarak bu dünyanın içerisinde yer almak gelecek vizyonumuz açısından oldukça heyecan verici. ‘Girişimciliğe Değer’ projemizle yenilikçi projeleri destekleyerek geleceğe yatırım yapmayı hedefliyoruz. Porima, yüksek kaliteli filament geliştirilmesi amacıyla kurulan bir start-up firması. Projenin ilk yılında üretim tesislerimizin bulunduğu Yalova’da kurulmuş olan bir start-up firmasına yatırım yapmamız da güzel bir başlangıç oldu” dedi.
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