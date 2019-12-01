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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
01.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İlk start-up yatırımı 3D yazıcıya

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İlk start-up yatırımı 3D yazıcıya

AKSA Akrilik, İTÜ Çekirdek ile işbirliği yaparak ilk start-up projesi desteğini hayata geçirdi.

Akrilik elyaf üreticisi Aksa Akrilik, ‘Girişimciliğe Değer’ adını verdiği start-up destek projesi kapsamında, girişimcilere projelerini hayata geçirme konusunda maddi destek ve mevcut işlerini yürütmelerine yönelik olarak mentorluk desteğinin verildiğini açıkladı.

Projenin ilk yılında, geleceğin teknolojisi olarak kabul edilen ve üç boyutlu yazıcılara yerli kartuş dönemini başlatan start-up firması Porima’ya yatırım kararı alınırken, Aksa Akrilik’in üretim tesislerinin de bulunduğu Yalova’da çalışmalarını yürüten ve 2017’de kurulan Porima, yerli filament üretimi ile üç boyutlu yazıcılarda kullanılan kartuşta dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyor. Aksa Akrilik Genel Müdürü Cengiz Taş, “Girişimciliğe Değer” projesinin Aksa’nın 50 yıldır süregelen yeni iş geliştirme hedefiyle örtüştüğünü belirterek “Aksa Akrilik olarak bu dünyanın içerisinde yer almak gelecek vizyonumuz açısından oldukça heyecan verici. ‘Girişimciliğe Değer’ projemizle yenilikçi projeleri destekleyerek geleceğe yatırım yapmayı hedefliyoruz. Porima, yüksek kaliteli filament geliştirilmesi amacıyla kurulan bir start-up firması. Projenin ilk yılında üretim tesislerimizin bulunduğu Yalova’da kurulmuş olan bir start-up firmasına yatırım yapmamız da güzel bir başlangıç oldu” dedi.

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