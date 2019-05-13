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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
13.05.2019 - 16:31, Son Güncelleme:

İlk seferine çıktı! Lüks yolcu gemisi İstanbul'a demirledi

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2018 yılının Aralık ayında suya indirilen ve ilk seferine çıkan Fransa bandralı, lüks yolcu gemisi ’Le Bouganville’ Saraybunu’na demirledi. Gemide Fransız, Kanadalı ve Amerikalı 168 turist seyahat ediyor.

Yapımı 2018 yılının Aralık ayında tamamlanan ilk kez suya indirilen, Fransa bandralı, ’Le Bouganville’ isimli lüks yolcu gemisi ilk seferine çıktı. İlk durağı Yunanistan’ın Patmos Adası oldu.

İlk seferine çıktı Lüks yolcu gemisi İstanbula demirledi

Daha sonra Türkiye sularına giren ’Le Bouganville’ ikinci adresi Kuşadası oldu. Fransız, Kanadalı ve Amerikalı 168 turistin seyahat ettiği gemi daha sonra İstanbul’a doğru yola çıktı.

İlk seferine çıktı Lüks yolcu gemisi İstanbula demirledi

Sabah saat 07.00 sıralarında İstanbul Boğazı’na giren yolcu gemisi, 07.30 sıralarında Sarayburnu Sahili’ne demirledi. 9 bin 988 groston ağırlığında, 132 metre uzunluğunda, 185 yolcu kapasiteli geminin 2019 ve 2020 yıllarında Ege’ye 5 sefer daha düzenlemesi bekleniyor.

 

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