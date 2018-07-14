İlk sefer 31 Ekim saat 14.00’te

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Ekonomi
14.07.2018 - 20:39, Son Güncelleme:

İlk sefer 31 Ekim saat 14.00’te

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İlk sefer 31 Ekim saat 14.00’te

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilk resmi uçuşun 21 Haziran’da gerçekleştirildiği İstanbul Yeni Havalimanı ilk etabının 29 Ekim’de düzenlenecek törenle hizmete alınacağını anımsatan Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY’nin taşınma sürecinin de 31 Ekim saat 02.00’de başlayacağını ve bunun 12 saat süreceğini bildirdi.

Ekşi, o süreçte THY ile birlikte kendilerine hizmet veren şirketlerin de yeni havalimanına taşınmasının gerçekleşeceğine işaret ederek, “Taşınmada 800 TIR’lık operasyondan bahsediyoruz. Atatürk Havalimanı’ndan teçhizatlar alınacak ve yeni havalimanına götürülecek. Bu 12 saatlik sürede ve öncesinde 120 uçağımız boş olarak yeni havalimanına nakledilecek. Diğer uçaklarımız yurt dışından yolculu ve yolcusuz olarak yeni havalimanına dönecek. İstanbul Yeni Havalimanı’nda 31 Ekim saat 14.00 itibarıyla THY’nin ilk seferi yapılacak. THY’nin yeni havalimanından ilk uçuşunu yurt içinde Ankara’ya, yurtdışında Azerbaycan ve KKTC’ye yapması planlanıyor” dedi.

İstanbul Yeni Havalimanı’nda alanın büyümesine ve operasyonların artmasına bağlı olarak personel sayısının da artacağını belirten Bilal Ekşi, “Yer hizmeti veren Turkish Ground Services şirketi bin 600’e yakın eleman alacak. THY olarak biz de normal büyümemize paralel her yıl 3 bine yakın personel alıyoruz. Özellikle genç arkadaşlarımız, web sitelerini takip edip, kendilerine uyan iş ilanlarına müracaatta bulunsun. Havacılık sektörünün çıtasını gençlerle yükseltelim. Yeni havalimanında THY’nin ikram hizmeti konusunda Singapur SATS firması ile görüşmelerimiz sürüyor ancak bazı detay konuları henüz çözemedik. Biz Turkish DO&CO’dan memnunuz. Önümüzdeki hafta, olmadı bir sonraki hafta bu konuda el sıkışacağız” dedi.

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