İlk sefer 31 Ekim saat 14.00’te
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilk resmi uçuşun 21 Haziran’da gerçekleştirildiği İstanbul Yeni Havalimanı ilk etabının 29 Ekim’de düzenlenecek törenle hizmete alınacağını anımsatan Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY’nin taşınma sürecinin de 31 Ekim saat 02.00’de başlayacağını ve bunun 12 saat süreceğini bildirdi.
Ekşi, o süreçte THY ile birlikte kendilerine hizmet veren şirketlerin de yeni havalimanına taşınmasının gerçekleşeceğine işaret ederek, “Taşınmada 800 TIR’lık operasyondan bahsediyoruz. Atatürk Havalimanı’ndan teçhizatlar alınacak ve yeni havalimanına götürülecek. Bu 12 saatlik sürede ve öncesinde 120 uçağımız boş olarak yeni havalimanına nakledilecek. Diğer uçaklarımız yurt dışından yolculu ve yolcusuz olarak yeni havalimanına dönecek. İstanbul Yeni Havalimanı’nda 31 Ekim saat 14.00 itibarıyla THY’nin ilk seferi yapılacak. THY’nin yeni havalimanından ilk uçuşunu yurt içinde Ankara’ya, yurtdışında Azerbaycan ve KKTC’ye yapması planlanıyor” dedi.
İstanbul Yeni Havalimanı’nda alanın büyümesine ve operasyonların artmasına bağlı olarak personel sayısının da artacağını belirten Bilal Ekşi, “Yer hizmeti veren Turkish Ground Services şirketi bin 600’e yakın eleman alacak. THY olarak biz de normal büyümemize paralel her yıl 3 bine yakın personel alıyoruz. Özellikle genç arkadaşlarımız, web sitelerini takip edip, kendilerine uyan iş ilanlarına müracaatta bulunsun. Havacılık sektörünün çıtasını gençlerle yükseltelim. Yeni havalimanında THY’nin ikram hizmeti konusunda Singapur SATS firması ile görüşmelerimiz sürüyor ancak bazı detay konuları henüz çözemedik. Biz Turkish DO&CO’dan memnunuz. Önümüzdeki hafta, olmadı bir sonraki hafta bu konuda el sıkışacağız” dedi.
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