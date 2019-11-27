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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Eray GÖRGÜLÜ/ANKARA
27.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İlk milli tren 2023’te raylarda

Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
İlk milli tren 2023’te raylarda

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK SAGE’nin geliştirdiği 9 ürünün, Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdiğini belirterek, “Bu ürünler için Savunma Sanayi şirketlerimiz son beş yılda 7 milyar liraya yakın yurtiçi ve yurtdışı sipariş aldı” dedi.

İlk Milli Yüksek Hızlı Tren prototipinin de 2023 yılında raylarda olacağını belirten Varank, aynı zamanda Kutup Araştırmaları Enstitüsü kurma kararı aldıklarını da açıkladı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının 2020 bütçesine ilişkin sunum yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Sanayi üretiminde son dönemdeki gelişmeler olumlu trende işaret ediyor. Sene başından itibaren toparlanma eğilimi gösteren sanayi üretimi, eylülde yıllık bazda yeniden pozitif seviyelere ulaştı. İmalat sanayinde siparişlerle birlikte kapasite kullanım oranları artıyor” diye konuştu.

YERLİ YHT GELİYOR

Ulaşım araçları alanındaki çalışmaların etkin bir biçimde devam ettiğini belirten Varank, ”11. Kalkınma Planındaki sektörel öncelikler çerçevesinde Raylı Sistemleri odağımıza aldık. Yerli firmalarımız artık Avrupa Birliği ve Uzak Doğu ülkelerine raylı sistem araçları ihraç ediyor. Bu araçların tüm kritik bileşenlerini daha yüksek yerlilik oranlarıyla üretmeyi hedefliyoruz. Milli Yüksek Hızlı Tren projesi kapsamında, ilk prototipi 2023 yılında raylarla buluşturacağız” şeklinde konuştu. Türkiye’nin Otomobili projesinin devam ettiğini söyleyen Varank, şöyle konuştu: “Bu proje elektrikli, otonom ve bağlantılı araç teknolojilerinin temelden dönüştürdüğü otomotiv endüstrisinde ülkemize bir fırsat penceresi sunacak. Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), geleceğin teknolojilerini yakalayan yeni nesil araçların üretilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Uluslararası deneyime sahip profesyonel bir ekibin liderliğinde, 100’den fazla Ar-Ge ve tasarım personeli, Bilişim Vadisi’ne taşınarak çalışmalarına hız verdi. Özel sektör firmalarımızın ve araştırma altyapılarımızın, bu projeye en üst düzeyde katkı vermesini önemsiyoruz. Geçen yılki bütçe görüşmelerinde ifade ettiğimiz gibi; Girişim Grubu, Aralık ayında ön gösterim araçlarını kamuoyuna tanıtacak.”

 

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Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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