İlk milli tren 2023’te raylarda
SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK SAGE’nin geliştirdiği 9 ürünün, Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdiğini belirterek, “Bu ürünler için Savunma Sanayi şirketlerimiz son beş yılda 7 milyar liraya yakın yurtiçi ve yurtdışı sipariş aldı” dedi.
İlk Milli Yüksek Hızlı Tren prototipinin de 2023 yılında raylarda olacağını belirten Varank, aynı zamanda Kutup Araştırmaları Enstitüsü kurma kararı aldıklarını da açıkladı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının 2020 bütçesine ilişkin sunum yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Sanayi üretiminde son dönemdeki gelişmeler olumlu trende işaret ediyor. Sene başından itibaren toparlanma eğilimi gösteren sanayi üretimi, eylülde yıllık bazda yeniden pozitif seviyelere ulaştı. İmalat sanayinde siparişlerle birlikte kapasite kullanım oranları artıyor” diye konuştu.
YERLİ YHT GELİYOR
Ulaşım araçları alanındaki çalışmaların etkin bir biçimde devam ettiğini belirten Varank, ”11. Kalkınma Planındaki sektörel öncelikler çerçevesinde Raylı Sistemleri odağımıza aldık. Yerli firmalarımız artık Avrupa Birliği ve Uzak Doğu ülkelerine raylı sistem araçları ihraç ediyor. Bu araçların tüm kritik bileşenlerini daha yüksek yerlilik oranlarıyla üretmeyi hedefliyoruz. Milli Yüksek Hızlı Tren projesi kapsamında, ilk prototipi 2023 yılında raylarla buluşturacağız” şeklinde konuştu. Türkiye’nin Otomobili projesinin devam ettiğini söyleyen Varank, şöyle konuştu: “Bu proje elektrikli, otonom ve bağlantılı araç teknolojilerinin temelden dönüştürdüğü otomotiv endüstrisinde ülkemize bir fırsat penceresi sunacak. Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), geleceğin teknolojilerini yakalayan yeni nesil araçların üretilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Uluslararası deneyime sahip profesyonel bir ekibin liderliğinde, 100’den fazla Ar-Ge ve tasarım personeli, Bilişim Vadisi’ne taşınarak çalışmalarına hız verdi. Özel sektör firmalarımızın ve araştırma altyapılarımızın, bu projeye en üst düzeyde katkı vermesini önemsiyoruz. Geçen yılki bütçe görüşmelerinde ifade ettiğimiz gibi; Girişim Grubu, Aralık ayında ön gösterim araçlarını kamuoyuna tanıtacak.”
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle