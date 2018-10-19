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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
EKONOMİ SERVİSİ
19.10.2018 - 21:41, Son Güncelleme:

İlk Millet Bahçesi 8 Kasım’da açılıyor

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İlk Millet Bahçesi 8 Kasım’da açılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan ile beraber Ataköy’deki tarihi Baruthane’de yapımına devam edilen Millet Bahçesi’nde incelemelerde bulundu.

Başkan Uysal, İstanbul’da yapımı ilk olarak tamamlanacak olan Millet Bahçesi’nin 8 Kasım’da açılacağını belirtti. İlk Millet Bahçesi’nin kimliği ile yapılacak diğer millet bahçeleri için de bir örnek olacağını söyleyen Uysal, 59 bin 719 metrekare alanda tescilli yapılar olduğunu, bu yapıların kullanım şeklinin Anıtlar Kurulu kararına göre belirleneceğini ifade etti.

TEK ŞART YEŞİL KALMASI

Alana 550 ağaç dikeceklerini belirten Uysal, “Sahilde bir yürüyüş yolu olacak, diğer ara yollar sert zemin olmayacak, toprak olacak. Çocuk parkları beton, demir aksamı olmadan yapılacak. Yine buraya gelenlerin günlük ihtiyacı olan küçük büfe yerler olacak. Kaykay pistimiz olacak. Bisiklet yolları ve bisiklet parkları kuruyoruz” dedi.

İlk Millet Bahçesi 8 Kasım’da açılıyor

TOKİ Başkanı Ergün Turan ise bu alanın Toplu Konut İdaresi’nin elinde bulunduğu en kıymetli imarlı mülk olduğunu belirterek, “Bu içinde bulunduğumuz alan 1991 yılından bu yana turizm ve ticaret alanı. Yani buradan inşaat yapılması önünde yasal bir engel yok. Cumhurbaşkanımıza gidip arz ettik, ‘Efendim buranın yeşil alan olması İstanbul için önem arz eder’ dedik. Cumhurbaşkanımızın desteğiyle ve talimatlarıyla bir araya geldik, Büyükşehir Belediyesine 25 yıllığına burayı devrettik. Tek şartımız var; buranın yeşil kalma şartı. Bu yeşil alan şartına göre de bir daha zaten bu ağaçlar dikildikten sonra buraya bir şey yapılması söz konusu değil. Ama planlara da bunun işlenmesi konusunda, Turizm Bakanlığı ile görüşeceğiz” dedi.

İlk Millet Bahçesi 8 Kasım’da açılıyor

PENDİK’E MİLLET KORUSU

İstanbul’a tıpkı Yıldız Parkı Korusu ve Emirgan Korusu gibi yeni bir korunun yapıldığını belirten Başkan Ergün Turan, “Pendik’te beraberce bir Millet Bahçesi, hatta millet korusu inşa ediyoruz. Bu konu yaklaşık Yıldız Parkı Yıldız Korusu büyüklüğünde ve tamamen denize hakim. Bir ay içinde ihalesini yapmış olacağız. Emirgan Korusu gibi yeni denize bakan bir koru olacak. Kayabaşı’ndaki parkımızı birkaç ay içinde açacağız. Aynı anda da Türkiye’de 22 tane Millet Bahçesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından bize tevdi edildi, çalışmalarını yapıyoruz. Hemen akabinde şu anda birkaç ay içinde Diyarbakır’da, Batman’da, Samsun’da, Elazığ’da, İstanbul’da bu ihaleleri birkaç ay içerisinde tamamını başlatmış olacağız” diye konuştu. Konuşmaların ı Mevlüt Uysal ve Ergün Turan, Millet Bahçesi’nde ağaç dikimi gerçekleştirdi.

Daha önce gayrimenkul projesi yapılması için ihale edilen, daha sonra ihalesi iptal edilen 60 dönüm arsanın değerinin yaklaşık 1.5 milyar lira olduğu belirtiliyor.

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