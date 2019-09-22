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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Gürkay GÜNDOĞAN- Yeliz ALAGÖZ/ZONGULDAK, (DHA)
22.09.2019 - 10:21, Son Güncelleme:

İlk kez yaptılar! Gelir kapısı oldu

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İlk kez yaptılar! Gelir kapısı oldu

ZONGULDAK’ın Çaycuma ilçesinde, bitkilere ve tarıma ilgi duyan matematik öğretmeni Ulaş Kınıcı, 16 kurucu üyeyle birlikte Çaycuma Süs Üreticileri Birliği’ni kurdu. 50’yi aşkın üyesi bulunan birlik, ilk kez ektikleri anavatanı Güney Amerika olan sıfır kalorili şeker elde edilebilen stevia bitkisiyle köylüler için yeni bir gelir kapısı geliştirdi.

Çaycuma Fen Lisesi’nde matematik öğretmeni Ulaş Kınıcı, tarımı geliştirmek ve bilinçli tarımı yaygınlaştırmak için iki yıl önce 16 üyeyle Çaycuma Süs Üreticileri Birliği’ni kurdu. Kısa sürede 50'yi aşkın üye sayısını yakalayan birlik, tarım yapılmayan boş arazilerde karpuz, kabak, lale soğanı, soğan, sarımsak üretmeye başladı. Üretilen ürünler, pazarlarda ve sosyal medyada satışa sunuldu.

İlk kez yaptılar Gelir kapısı oldu
Birlik, köylüler için alternatif tarım araştırmalarında bulundu. Bunun üzerine, Zonguldak Valiliği ve Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü desteğiyle kiraladıkları bir dönümlük araziye anavatanı Güney Amerika, Arjantin ve Çin olan sıfır kalorili şeker elde edilebilen stevia bitkisi ekildi. İki ayda hasat edileceği büyüklüğüyle ulaşan şeker otu olarak da bilinen stevia bitkisi, ilk denemede birlik yöneticilerinin yüzünü güldürdü. 
İlk kez yaptılar Gelir kapısı oldu
Talebi karşılamakta güçlük çeken birlik, yetiştirdiği stevia bitkisini henüz tarladayken birçok ülkeye ihracat yapan bir firmaya sattı. İlçe köylerinden çok sayıda tarımla uğraşan köylüler de tarlaya gelerek bitkiyi incelemeye başladı.
İlk kez yaptılar Gelir kapısı oldu
'ŞEKER HASTALARI İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR BİTKİ'

Çaycuma Süs Üreticileri Birliği Başkanı Ulaş Kınıcı, stevia bitkisinin şeker pancarından 300 kat daha fazla şekerli olduğu ancak sıfır kalorili olduğunu söyledi. Stevia bitkisinden elde edilen şekeri kullanan kişinin herhangi bir sağlık problemi yaşamadığını ifade eden Kınıcı, şöyle dedi:

İlk kez yaptılar Gelir kapısı oldu
"Bitki doğal bir tatlandırıcıdır. Şeker hastaları küçük haplar kullanır. Onların ham maddesi olarak bilinir. Şeker pancarından 300 kat daha şekerli ve en önemli özelliği ise hiçbir kalori yok bitkide. Tamamen sıfır. Yurt dışında kolalarda glikoz şekeri yerine bunu kullanıyorlar. Buda hiçbir yan etki bulundurmuyor insanda. Burada tamamiyle doğal bir şeker alıyor bunu kullanan kişi. Herhangi bir sağlık problemi yaşamıyor. Bunu tatlılarda da kullanabiliriz. Bitkinin hasadına yaklaştık.
İlk kez yaptılar Gelir kapısı oldu
Hasadın ardından kurutup fabrikaya göndereceğiz. Fabrika bunu beyaz şekere dönüştürüyor. Ondan sonra her şeyde bunu kullanabiliriz. Bunun kurusu da şeker hali de ihraç edilebiliyor. Biz bu ürünleri Balıkesir'e göndereceğiz. Bunu yurt dışına gönderecek. Senede iki hasat gerçekleştireceğiz. Biz 150 kilogram hasat bekliyoruz. Dönümü daha sonra büyüteceğiz."

İlk kez yaptılar Gelir kapısı oldu
BİR DÖNÜMDEN 10 BİN LİRA GELİR

Çaycuma Tarım ve Orman İlçe Müdürü Coşkun Ulutaş ise, Zonguldak Valiliğinin desteğiyle birliğiyle 6 bin fide temin ettiklerini anlattı. Projenin köylerdeki üreticilere yeni bir gelir kapısı olması için çalıştıklarını ifade eden Ulutaş, "Dünyada şu an itibar gören bir bitki. Ülkemize henüz yeni giren bir bitki. Özellikle Egede bunun yetiştiriciliği yapılıyor. Biz burada da olabileceğini gördük. Diğer üreticilerimize de deneteceğiz. Rağbet göreceğine inanıyoruz. Üreticimize bir dönümden 10 bin lira gelir getireceğini görüyoruz. Köylerimizde bu işe emek verecek çiftçilerimize üretimine devam etmeyi düşünüyoruz" dedi.

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