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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
26.04.2019 - 11:49, Son Güncelleme:

İlk kez sergilenecek... Göreve başladı

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İlk kez sergilenecek... Göreve başladı

Kritik askeri noktalarda güvenilir enerji sağlayan Guru Kompakt, ASELSAN Hibrit Enerji Sistemleri'nin en yeni üyesi olarak IDEF'19'da ilk kez sergilenecek. TSK envanterine giren sistem, sahip olduğu yüksek verimli güneş panelleri ve güçlü rüzgar türbiniyle güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üretiyor. Guru Kompakt kritik askeri sistemleri saatlerce besleyebiliyor.

ASELSAN, farklı yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üreten bileşenlerin enerji depolama üniteleri ve dizel jeneratörle birlikte kullanıldığı konteynere entegre edilmiş taşınabilir hibrit enerji sistemlerine yenisini ekledi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, kritik askeri noktalarda güvenilir enerji sağlayan Guru Kompakt, ASELSAN Hibrit Enerji Sistemleri'nin en yeni üyesi olarak 30 Nisan-3 Mayıs'ta gerçekleştirilecek 14. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda (IDEF'19) ilk kez sergilenecek.

Askeri sistemlerin farklı enerji ihtiyaçları dikkate alınarak 1,5 yıl gibi kısa bir sürede geliştirilen Guru Kompakt, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girme başarısı yakaladı.

İlk kez sergilenecek... Göreve başladı

Sistem, sahip olduğu yüksek verimli güneş panelleri ve güçlü rüzgar türbiniyle güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üretiyor. Yüksek kapasiteli bataryaları sayesinde yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen enerjiyi en zorlu çevre koşullarında depolayan Guru Kompakt, temiz, sürekli ve güvenilir enerji elde edilmesini sağlıyor. Hem bağımsız tek enerji kaynağı hem de elektrik şebekesi ve dizel jeneratörlere yedek olarak kullanılabilen Guru Kompakt, otomatik devreye girerek kritik askeri sistemleri saatlerce besleyebiliyor.

Akıllı güç dönüşüm birimleriyle güneş ve rüzgar enerjisinden üretilen enerjiyi en verimli şekilde değerlendiren Guru Kompakt, özgün, yüksek dayanımlı, ergonomik ve hızlı kurulabilir tasarımıyla da öne çıkıyor.

Sistem, askeri birlik, kışla, üs, karakol, kalekollar, askeri tatbikatlar, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları, tarım uygulamaları, kamplar, maden ve inşaat alanları, acil durum ve doğal afetler, elektrik arızaları, elektrik şebekesinden uzak yerler (adalar, haberleşme baz istasyonları ve benzeri) ve farklı uygulamalar için enerji ihtiyacını karşılıyor.

Farklı coğrafi konumlar ve ihtiyaçlara göre özelleştirilebilir hibrit enerji sistemleri geliştiren ASELSAN, Guru Kompakt ile askeri bölgelerin enerji çözümlerinde de varlığını vurguluyor.

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