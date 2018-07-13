İlk kez doğalgazdan motor yağı üretti
HER yıl Ar-Ge çalışmalarına 1 milyar doların üzerinde yatırım yapan Shell, patentli PurePlus teknolojisi ile ilk kez doğalgazdan motor yağı üretimi yaptı. Yüzde 3’e varan yakıt tasarrufu sağlayan Shell Helix Ultra aynı zamanda karbon ayak izini de azaltıyor.
Dünyada tavsiye edilen motor yağı üreticisi olmanın önemine vurgu yapan Shell & Turcas Madeni Yağlar Genel Müdürü Seyfettin Uzunçakmak, “Pureplus Teknolojisi ile ürettiğimiz binek araçlara yönelik Shell Helix motor yağları, kullanıcılara yüksek performans, üstün koruma ve tasarruf sağlamaya yardımcı oluyor. Çok yüksek sıcaklıklarda bile daha uzun süre daha güçlü kalarak yıpranmaya karşı koruma; yağ bozulmasına karşı en güncel sektör standartının limit değerlerine oranla yüzde 32 daha iyi direnç gösteriyor” diye konuştu.
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