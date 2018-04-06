İlk kez açıklanmadı! Şeker Fabrikası ihalesinde önemli gelişme
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), 20 Şubat'ta 14 Şeker Fabrikası için ihale duyurusu yapmıştı. Bor, Kırşahir, Yozgat ve Çorum Şeker Fabrikaları için teklif verme süresi 3 Nisan'da dolmasına karşın ÖİB, bu fabrikalar için hangi yatırımcıların teklif verdiğini kamuoyuna duyurmadı.
ÖİB, ilk kez yatırımcıları ilan etmeden bugün ihale yapacağını duyurdu. ÖİB duyurusuna göre Bor Şeker Fabrikası için saat 16.00'da; Kırşehir Fabrikası için de
saat 17.00'de nihai pazarlık görüşmesi yapacak.
Ancak ihalenin kamuoyuna, canlı yayınlara açık olup olmadığı da duyuruda belirtilmedi.
YARIN ÇORUM'DA MİTİNG VAR İHALE İÇİN NEDEN ACELE EDİLİYOR?
20 Şubat ilanının hemen ardından CHP, Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve yirmiye yakın milletvekiliyle şeker fabrikalarının özelleştirilmemesi için il il dolaşmış, "Şeker fabrikaları vatandır. Vatan satılamaz. Biz şeker için vatan ittifakı kurduk" mesajı vermişti.
CHP, bu ziyaretlerinin ardından yarın da Çorum'da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla 50 bin kişilik bir miting yapmayı hedefliyor.
Başkent Ankara'da ÖİB'in bu miting öncesinde apar topar neden ihale yaptığı sorusuna yanıt aranıyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle