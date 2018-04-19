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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
AA
19.04.2018 - 09:20, Son Güncelleme:

İlk kez açıkladı! 100 milyonu geçti

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İlk kez açıkladı! 100 milyonu geçti

Amazon'un üye sayısı hakkında kamuoyuna ilk kez resmi açıklama yapıldı.

ABD'li e-ticaret devi Amazon'un "prime" adı verilen ve milyonlarca ürünü tüketicilere en geç iki gün içinde ek ücret almadan ulaştıran hizmetini kullanan kişilerin sayısının 100 milyonu aştığı bildirildi.

ABD finans dünyasının bütün yıl sabırsızlıkla beklediği ve dünyanın en zengin insanı olan Amazon kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Jeff Bezos'un "Hissedarlara Yıllık Mektubu" yayımlanarak şirketin üye sayısı hakkında ilk kez kamuoyuna bilgi verildi.

Bezos mektubunda, 13 yıl önce başlayan prime hizmetini şu anda dünya genelinde 100 milyondan fazla insanın kullandığını belirterek, şirketin geçen sene bu üyelik kapsamında dünya genelinde 5 milyardan fazla ürünü tüketicilere gönderdiğini vurguladı.

Geçen sene prime üye sayısında rekor kırıldığı bilgisini paylaşan Bezos, bu tip üyeliği bulunan tüketicilere 100 milyonu aşkın farklı ürünün en geç iki gün içinde ek ücret almadan ve ürün sayısında kısıtlama olmadan teslim edildiğine dikkati çekti.

Bezos, prime üyeliğin geçen sene Meksika, Singapur, Hollanda ve Lüksemburg'da da başladığını aktardı.

ABD ve Kanada dışında, Amazon prime üyeliği İngiltere, Almanya, Fransa, İspanya, İtalya, Avusturya, Hindistan ve Japonya'da bulunuyor.

Amazon, yıllık 99 dolar (yaklaşık 397 Türk lirası) veya aylık 13 dolar (52 Türk lirası) olan prime hizmeti sayesinde kullanıcılarına milyonlarca ürünü en geç iki gün içinde ücretsiz ulaştırabiliyor. Üyeler ayrıca, prime hizmeti sayesinde binlerce film ve diziyi ücretsiz izleyebiliyor.

 

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