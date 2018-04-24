İlk karpuzun kilosu 2,5 lira
Yılda ortalama 450 bin ton karpuzun üretildiği Antalya'da, hasadın 30 Mayıs'a kadar devam edeceği belirtiliyor. Hasatla birlikte karpuz kaç lira oldu, karpuzun kilosu ne kadar?
Ocak ayının ortalarında örtü altında ekilen karpuzlar nisan ayının 13'ünden itibaren hasat edilmeye başlandı. Hasadın 30 Mayıs'a kadar süreceği belirtilirken, Antalya'da yıllık karpuz üretimi ortalama 450 bin ton olarak tahmin ediliyor. Üretici şu anda karpuzu kilogramı 2-2,5 liradan tüccarlara satıyor. Bir karpuzun ortalama ağırlığı 5-10 kilogram arasında değişiyor.
Antalya'nın Serik ilçesinde 12 dekar serası bulunan üretici Veli Demir, yaklaşık 17 yıldır karpuz yetiştirdiğini söyledi.
Bir dekar seraya domates ekmenin maliyetinin 3 bin lirayı aştığını, bir dekar seraya karpuz ekmenin maliyetinin ise ortalama 500 lira olduğunu belirten Demir, "Domates, kabak, patlıcan gibi ürünlerin maliyeti çok yüksek. Karpuzun hem maliyeti düşük hem de getirisi yüksek. Bu nedenle ikinci ürün olarak serama karpuz ekiyorum." diye konuştu.
KARPUZ KAÇ LİRA?
20-25 Ocak gibi dikim, 15-20 Nisan gibi ise hasat yaptıklarını anlatan Demir, 3 ay gibi sürede karpuzun yetiştiğini belirtti. İşçilerin sabah 07.00 gibi hasada başladığını, çok sıcak olduğu için öğlene kadar toplama işlemi yapıldığını, araçlara yüklenen karpuzların da hale gönderildiğini anlatan Demir, "Seralarımdan günlük 15-20 ton karpuz toplanıyor. Hal fiyatları bugünlerde kilogramda 2-2,5 lira, fiyatlardan şu anda çok memnunuz." dedi.
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