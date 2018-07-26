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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
26.07.2018 - 01:07, Son Güncelleme:

İlk icraatı destekler

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
İlk icraatı destekler

Yeni Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, turizm sektörüne verilen desteklerin kapsamını genişletti. Buna göre artık sektörde, reklam faaliyetlerine 250 bin dolara, yurtdışı fuar katılım ve faaliyetlerine 50 bin dolara, festival, kokteyl ve sergi gibi etkinlik giderlerine de 25 bin dolara varan destekler geliyor.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, bakanlık koltuğuna oturmasının ardından yurtdışı turizm fuarlarına, turizm tanıtma ve pazarlama faaliyetlerine katılımlara ilişkin yeni bir destekleme kararı aldı. Bakanlık, bu faaliyetlerde bulunanların harcamalarının yüzde 50’sini destekleyecek. Düzenleme, bölge tanıtımı için hazırlanan reklam faaliyetlerinde her bir etkinlik için maksimum 250 bin dolar, fuarlarda yer kirası, stant inşası ve dekorasyonuna ilişkin her fuar için 50 bin dolara, festival, kokteyl, çalıştay, sergi gibi etkinlik giderlerine ilişkin ise 25 bin dolara kadar destekleri içeriyor.

Kararla, yurtdışında düzenlenen turizm fuarlarına katılımın artırılması ve yurtdışında gerçekleştirilecek tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine gerekli desteğin sağlanması amaçlanıyor. Bu desteklerden yararlanacaklar ise “Bakanlık tarafından desteklenen veya iştirak edilen turizm fuarlarına bireysel veya grup olarak bölge tanıtımı yapacak turizm sektöründe faaliyet gösteren sektör meslek birlikleri, dernekler, vakıflar, bakanlıktan belgeli seyahat acenteleri, turizm işletmeleri, bakanlıktan belgeli, bir önceki mali yıl içerisinde bireysel olarak 750 bin dolar ve muadili dövizi yurtdışından sağlayan Türkiye’nin tanıtımını yapacak asli fonksiyonu konaklama olan işletmeler ile deniz turizmi tesisleri işletmeleri” olarak belirlendi. Bakanlık, desteklenecek fuarları bir önceki yılın eylül ayında duyuracak.

YÜZDE 50’Sİ ÖDENECEK

Destek kapsamında, katılımcıların; yer kirası ile stant inşası ve dekorasyonuna ilişkin toplam giderlerinin uygun görülmesi halinde yüzde 50’si ödenecek. Bu miktarın ise her fuar için 50 bin doları geçmemesi kararı alındı.

Bakanlık bu fuarlara bireysel olarak katılan katılımcıları da destekleyecek. Yine yer kirası ile stant inşası ve dekorasyonuna ilişkin toplam giderlerinin yüzde 50’sinin ödenmesi kararlaştırıldı. Bu rakamın ise üst sınırı her fuar için 10 bin dolar olarak çizildi.

KİRA DA VAR KOKTEYL DE

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, ilgili sektör meslek birliğinin, derneğin, vakfın, acentelerinin; bireysel veya grup olarak, bölge tanıtımı için yurtdışında yapacakları etkinliklerinin yer kirası, ikram ve organizasyon giderlerini de destekliyor. Faaliyet uygun görülürse harcamaların yüzde 50’si ödenecek. Ödenecek destek her etkinlik için bireysel faaliyetlerde 10 bin, grup faaliyetlerinde 25 bin doları geçmeyecek. Bakanlık, bölge tanıtımı için hazırlanan projeleri uygun görmesi halinde ise reklam giderlerinin yüzde 50’sini ödeyecek. Mali yıl içinde yapılacak ödemelerin toplamı bireysel faaliyetler için 150 bin, grup faaliyetlerinde 750 bin doları geçmeyecek. Destekten yararlanmak için üç ay önce başvurmak gerekecek.

 

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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