Ä°lk hasat yapÄ±ldÄ±! Kilosu 100 lira
TÃ¼rkiye'nin Ã¶nemli kiraz Ã¼retim merkezlerinden Ä°zmir'in KemalpaÅŸa ilÃ§esinde Ã¼reticiler hasat heyecanÄ± yaÅŸÄ±yor. Kiraz Ã¼reticilerinden Mustafa Ã–zyurt, "Ä°lk kirazÄ± topluyoruz, Ä°stanbul'a gÃ¶ndereceÄŸiz. 100-125 liradan satacaÄŸÄ±z. YÄ±l iyi gidiyor, bu yÄ±l Ã§iftÃ§i senesi" dedi.
TÃ¼rkiye'nin kiraz Ã¼retiminin yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 10'unun yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ä°zmir'in KemalpaÅŸa ilÃ§esinde Ã¼reticiler, topladÄ±klarÄ± ilk kirazlarÄ± 100-125 liradan piyasaya sÃ¼rmeye hazÄ±rlanÄ±yor.
YÄ±llÄ±k ortalama 60 bin ton kirazÄ±n Ã¼retildiÄŸi KemalpaÅŸa'da hasat sezonu baÅŸladÄ±.
Parlak kÄ±rmÄ±zÄ± rengi, iri tane yapÄ±sÄ± ve uzun raf Ã¶mrÃ¼ gibi Ã¶zellikleri nedeniyle tercih edilen kiraz tÃ¼rleri, ilÃ§edeki Ã¼reticinin ana geÃ§im kaynaÄŸÄ±nÄ± oluÅŸturuyor. Normal hasat dÃ¶neminden yaklaÅŸÄ±k 1 ay Ã¶nce yetiÅŸen kiraz, dallardan kadÄ±n iÅŸÃ§iler tarafÄ±ndan Ã¶zenle toplanÄ±yor.
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Erkenci "Cristobalina" kiraz tÃ¼rÃ¼nÃ¼ toplamaya baÅŸlayan KemalpaÅŸalÄ± Ã¼reticiler, piyasaya ilk kirazÄ± sÃ¼rmenin mutluluÄŸunu yaÅŸÄ±yor.
Ä°lk kirazlarÄ±n kilogramÄ± 100 liranÄ±n Ã¼zerinde
Kiraz Ã¼reticilerinden Mustafa Ã–zyurt, kÄ±ÅŸ aylarÄ±nÄ±n Ã§ok soÄŸuk geÃ§memesi, dolu ve don olayÄ± yaÅŸanmamasÄ± sayesinde ilk mahsulÃ¼n Ã§ok iyi olduÄŸunu sÃ¶yledi.
GeÃ§en yÄ±la oranla bu yÄ±l kiraz rekoltesinin daha iyi olduÄŸunu belirten Ã–zyurt, "Ä°lk kirazÄ± topluyoruz, Ä°stanbul'a gÃ¶ndereceÄŸiz. 100-125 liradan satacaÄŸÄ±z. YÄ±l iyi gidiyor, bu yÄ±l Ã§iftÃ§i senesi. Ä°ÅŸÃ§iler her Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± yerden 1 kova indiriyorlar, mahsul Ã§ok gÃ¼zel. Åžu anda Cristobalina tÃ¼rÃ¼nÃ¼n hasadÄ±nÄ± yapÄ±yoruz sonra diÄŸerleri olacak. Bu yÄ±l inÅŸallah ihracata bol miktarda gidecek, ihracat olmazsa olmaz ÅŸimdiden ihracatÃ§Ä±lar gidip gelmeye baÅŸladÄ±lar. Buradan 1 kilogram bile ihraca giderse biz mutlu oluruz. Kiraz bu yÄ±l bol olacak fiyatlar dÃ¼ÅŸecek" dedi.
Kiraz Ã¼reticisi Serhat Sungur da ilk mahsulÃ¼n gayet gÃ¼zel olduÄŸunu ifade etti.
Bereketli bir sezon geÃ§irmeyi beklediklerini sÃ¶yleyen Sungur, "Ä°lk mahsul olduÄŸu iÃ§in heyecanlÄ±yÄ±z. KilogramÄ±nÄ± 100-125 liradan vermeyi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. GeÃ§en yÄ±l verim daha dÃ¼ÅŸÃ¼ktÃ¼, mevsim Ä±lÄ±man geÃ§ti don olayÄ± olmadÄ± bu da mahsulÃ¼mÃ¼ze yansÄ±dÄ±." diye konuÅŸtu.
KemalpaÅŸa Ziraat OdasÄ± BaÅŸkanÄ± BÃ¼lent Oray da ilÃ§ede 86 bin dekarlÄ±k alanda kiraz Ã¼retimi yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.
YÄ±llÄ±k ortalama 60 bin ton kiraz Ã¼retildiÄŸini belirten Oray, hasadÄ±n ilk olarak ovada baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ardÄ±ndan yÃ¼ksek rakÄ±mlÄ± daÄŸ kÃ¶ylerinde devam ettiÄŸini bildirdi.
Oray, ÅŸu an fiyatlarÄ±n yÃ¼ksek olduÄŸunu, tÃ¼keticilerin Ã¼retimin artmasÄ±yla gerÃ§ek rakamlarÄ± gÃ¶receklerini sÃ¶yleyerek ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Piyasadaki Ã¼rÃ¼nlerin farklÄ± pazarlarda deÄŸer bulmasÄ± fiyatlarÄ± istenilen seviyelere Ã§ekecektir. KemalpaÅŸa Ziraat OdasÄ± olarak bu yÄ±l bununla ilgili bir Ã§alÄ±ÅŸmamÄ±z var. KemalpaÅŸa Merkez TarÄ±msal KalkÄ±nma Kooperatifini hayata geÃ§irdik. Kooperatif Ã¼zerinden direk marketlere Ã¼rÃ¼n vereceÄŸiz, yani Ã¼reticiyle tÃ¼keticiyi buluÅŸturmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z var. KemalpaÅŸa Ã¼reticisinin elindeki kirazÄ± tÃ¼keticiyle buluÅŸturma yÃ¶nÃ¼nde iyi bir Ã§alÄ±ÅŸmamÄ±z var" dedi.
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