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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS- Muğla/DHA
02.05.2018 - 19:28, Son Güncelleme:

İlk günden yoğun ilgi: 'Kapı vizesi’ başladı

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İlk günden yoğun ilgi: 'Kapı vizesi’ başladı

MARMARİS’te Yunan adalarına günübirlik vizeyle geçişler başladı. ’Kapı vizesi’ olarak adlandırılan sisteme ilk günden yoğun ilgi oldu.

Türkiye ile Yunanistan arasında kapı vizesi uygulaması bugün itibarıyla başladı. Yunanistan’ın Rodos, Sakız, Sömbeki (Simi), Mikonos, İstanköy (Kos) ve Sisam (Samos) adaları için 4 gün önceden başvuru yapan Türk vatandaşları, 60 euro karşılığında online işlemle kısa sürede kapı vizesi alabilecek. Başvuru formu, banka hesap numarası ve pasaportla birlikte 60 euro ücret ödenerek Schengen vizesinden daha kısa zamanda kapı vizesi alınabiliyor. Kapı vizesinin başlamasıyla özellikle İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyükşehirlerden online olarak başvuruda bulunanların sayısının ilk günden 600’e ulaştığı bildirildi.

ONLİNE BAŞVURU

Marmaris’te faaliyet gösteren bir turizm şirketinin sahibi Sinem Dursun, "Bütün Yunan adalarına Türkiye’den çıkışlı bilet satıyoruz. Kapı vizesi ve Schengen vizesi yapıyoruz. Kapı vizesi Ege şehirlerinden tek giriş-çıkışlı sistemdir. 4 iş günü öncesinden, daha az evrakla kısa sürede çıkış sağlanmaktadır. Geçen sene kapı vizesi nisan- ekim arasında idi ve 2- 3 bin kişi sadece Marmaris’ten çıkış yaptı. Bu yıl 30 Eylül’e kadar kapı vizesi uygulaması sürecek. Vatandaşlarımızdan talep çok fazla. Online sistemle başvuru alarak kısa sürede sonuca ulaşılıyor.

"İKİYE KATLAYACAK"

Geçen sene kapı vizesi ile günübirlik de gidebiliyorlardı ya da 15 gün kalabiliyorlardı. Bu yıl bir haftaya düşürüldü. Bu yıl geçen seneki rakamları ikiye katlayacak gibi görünüyor. Kapı vizesi ile Yunan adalarına gidiş olacağını düşünüyorum. Özellikle bayram tatillerinde daha çok talep olacaktır. Kapı vizesinin yeni başlamasına rağmen arayarak bilgi alanlar nedeniyle telefonlarımız adeta kilitlendi" diye konuştu.

 

 

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