İlk gemi 5 Nisan’da

TÜRKİYE ve İstanbul turizmi için çok büyük öneme sahip olan, İstanbul Karaköy’deki Galataport İstanbul cruise limanı Nisan 2020’de açılıyor. İlk cruise gemisinin 5 Nisan 2020’de yanaşacağı limana 2020 boyunca 64, 2021’de ise şu ana kadar yapılan rezervasyonlarla toplamda 145 geminin geleceği açıklandı. 2022 yılında Galataport cruise limanına 500 geminin yanaşması hedefleniyor. Yıl boyunca 1.2 milyon cruise turistinin ağırlanması beklenirken, gemi mürettebatıyla bu sayının 1.5 milyon olacağı ifade ediliyor. 1.2 kilometrelik uzunluğa sahip sahil şeridinde çalışmalar devam ederken, Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Ferit Şahenk ve Bilgili Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Bilgili’nin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda proje ile ilgili ayrıntılar paylaşıldı.

1.7 MİLYAR DOLAR YATIRIM

Doğuş Grubu ile Bilgili Holding ortaklığında gerçekleşen Galataport İstanbul projesini “Türkiye ve İstanbul için bir pırlanta, Doğuş Grubu için ise bir ustalık dönemi eseri” olarak tanımlayan Şahenk, “Şehrimizin en büyüleyici noktalarından biri uzun yıllardan bu yana bizlere kapalıydı. Galataport ile birlikte güzel İstanbul’umuza bambaşka bir açıdan daha kavuşmuş oluyoruz. 2013 yılında o zaman ki adıyla Salıpazarı Kruvaziyer Liman ihalesine girerken de ana amacımız tarihi yarımadanın bir uzantısı olan, Boğaz’ın bu eşsiz sahil şeridini İstanbullulara ve şehrin tüm ziyaretçilerine kazandırmaktı. Tam 200 yıldır halka kapalı olan 1.2 km’lik sahil şeridi halka açılıyor. İhale bedeli dahil toplam 1.7 milyar dolarlık bir yatırımla gerçekleştirdiğimiz Galataport, 2020’de kapılarını açıyor” diye konuştu.

TERMİNAL YERALTINDA

Dünyada ilk defa yolcuların yerin altında karşılanacağı, gümrüklü ve gümrüksüz alanların değişken şekilde ayrılabildiği, şehrin tarihi ve kültürel açıdan zengin kısmında mürettebat dahil yılda 1.5 milyon cruise ziyaretçisini ağırlayacak bir kruvaziyer limanı inşa ettiklerini ifade eden Şahenk, “Bir ‘ana liman’ olarak konumlanan Galataport İstanbul; Akdeniz çanağından Karadeniz’e kadar geniş bir coğrafyada da kruvaziyer turizmine hareketlilik getirecek. Yılda 7 milyonu yabancı turist olmak üzere 25 milyon kişiyi ağırlayacak” dedi.

YENİ SOSYALLEŞME ALANI OLACAK

BİLGİLİ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Bilgili de konuşmasında “5 yıl süren zorlu bir mücadeleden geçtik. İstanbul Galataport’tan sonra çok daha çağdaş bir şehir olacak. Projenin en büyük etkisi İstanbul halkının kapalı AVM’lerde sosyalleşme mecburiyetinin bitip tarihin ve sanatın ortasında aileleriyle birlikte sosyalleşmelerini sağlayacak bir proje olmasıdır” dedi.

5 BİN KİŞİYE İSTİHDAM

DOĞUŞ Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüsnü Akhan, “Galataport İstanbul, kültür-sanattan gastronomiye, turizmden alışverişe kadar pek çok farklı fonksiyona sahip olacak. Mağaza ve yeme-içme birimleri için ayrılan kiralanabilir alan toplamı yaklaşık 52 bin metrekare. Ofis alanları ise, tarih boyunca finans, sigorta ve bankacılık merkezi olmuş bu bölgede yaklaşık 43 bin metrekarelik kiralanabilir alana sahip. Yeni terminal, dünyada ilk kez uygulanacak bir teknik ile zemin altında toplam 29 bin metrekarede kurgulanıyor. Kruvaziyer limanının, kafe ve restoranların, ulusal ve uluslararası birçok markaya ev sahipliği yapacak mağazaların ve otelin açılmasıyla birlikte yaklaşık 5 bin kişiye istihdam imkanı sağlanacak” ifadelerini kullandı.

1.02 MİLYAR EURO’LUK KREDİYE YAPILANDIRMA

GALATAPORT projesi için bankalardan alınan 1 milyar 20 milyon Euro’luk kredinin yeniden yapılandırılması için görüşmeler yaptıklarını ifade eden Hüsnü Akhan, sözlü mutabakata vardıklarını söyledi. Son ödeme tarihinde bir değişiklik talepleri olmadığını belirten Akhan, “Son ödeme 2030’da olacak. Yeniden vadelendirme talebimiz, inşaat sürecinin uzamasından kaynaklı” diye konuştu.

3 METRELİK KAPAKLAR AÇILACAK



GEMİ ile gelen yolcular, yer altındaki terminale 3 metrelik kapakların açılmasıyla giriş yapacak. Yolcuların işlemleri yeraltında tamamlanacak. Kapak sistemi ve buna bağlı yer altındaki terminalin büyüklüğü 29 bin metrekarelik olacak. Limanda gemi olmadığı zamanlarda gümrüklü alanı ve güvenlik (ISPS) alanını ayıran kapak sistemi sayesinde sahanın yer üstü alanının tamamı, halkın hizmetinde olacak.

‘YENİKAPI İÇİN DE İHALEYE GİREBİLİRİZ’

İSTANBUL’da önümüzdeki yıllarda açılması planlanan Yenikapı Cruise Limanı ile ilgili olarak da değerlendirmelerde bulunan Hüsnü Akhan, şunları söyledi: “Ön projelendirme çalışmaları devam diyor. İhale açıldığında o günkü koşullar çerçevesinde bu ihaleye girmeyi düşünebiliriz” dedi. Ferit Şahenk de, “Biz bu projelere Türkiye için bakıyoruz. İstanbul’a çok daha fazla cruise gemisi gelmesini bekliyoruz. Rekabet olabilir. Burası da yeni yapılması planlanan liman da Türkiye’ye hizmet edecek” diye konuştu.

OTEL YATIRIMININ YARISI PENİNSULA’DAN

HONG Kong menşeili ve dünyada 9 oteli bulunan Peninsula Grubu’nun da limanda yer alacağını söyleyen Ferit Şahenk, “Onuncu otel ya İstanbul’da ya da Londra’da açılacak. Ayrıca Peninsula sadece işletmeci olarak değil, yatırımcı olarak da İstanbul’a geliyor. 177 odalı projedeki yatırımın yüzde 50’si Peninsula tarafından yapılıyor” dedi.