İlk çeyrekte ihracatını ikiye katladı
Dardanel Önentaş 2018 yılı ilk çeyrek rakamlarını açıkladı. Dardanel Önentaş 2018’in ilk 3 ayında cirosunu yüzde 22 artırırken, ihracatını yüzde 107’lik büyüme ile ikiye katladı. İlk 3 ayda 25 milyon TL’lik ihracat geliri sağlayan şirket, bu yılın sonunda 100 milyon TL’lik ihracat rakamına ulaşmayı hedefliyor.
2018 ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıklayan şirketin toplam cirosu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artarken, ihracatta yüzde 107’lik artışla rekora imza atarak 25 milyon TL’lik büyüklüğe ulaştı.
Dardanel Önentaş’ın 34. kuruluş yılını kutladığı bugünlerde Dardanel Önentaş Genel Müdürü ve İcra Kurulu Başkanı Mehmet Önen şirketin finansal sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada “İhracatta sürdürülebilir büyümeye imza attık. Ülkemize ciddi bir döviz girişi sağladık, ekonominin büyümesine katkıda bulunduk. Bu bizim için gurur ve mutluluk kaynağı. Hedefimiz; 2018 yılı sonunda 25 milyon USD (100 Milyon TL)’lik ihracat yapmak.
İhracatımızın tamamı Dardanel markalı ürünler. 30 ülkenin raflarında Dardanel ürünleri ile yer alarak Türkiye’yi katma değerli ürünlerimiz ile temsil etmek bizim için gurur kaynağı” dedi.
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