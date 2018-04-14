İlk adresi Çengelköy oldu
2004 yılında Afganistan’da kurulan ve 2014 yılında Türkiye’de faaliyete başlayan Omran Holding, ilk büyük konut projesi için İstanbul Çengelköy’ü seçti. Proje geliştirmesi Bekataş Yapı A.Ş. tarafından yapılan ve Omran Holding çatısı altında faaliyet gösteren Omran İnşaat tarafından inşa edilecek olan lüks konut projesi ‘Kasr-ı Âlâ’, Çengelköy’ün merkezinde 6 bin metrekare alan üzerinde hayat buluyor. 200 milyon lira yatırımla hayata geçen projenin, 2019 yılı ağustos ayında teslim edilmesi planlanıyor.
Türkiye ekonomisine güvenerek ülkede yatırım kararı alan Omran İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmad Salehi, “Farklı ülkelerde inşaat, enerji gibi pek çok alanda faaliyetleri bulunan Omran Holding olarak Türkiye pazarında da büyüme kararı aldık. Pek çok ülkede 110’nun üzerinde projeyi tamamlayarak teslim etti. Şimdi de Türkiye’de projeler inşa etmek üzere faaliyetlere başladık” dedi. Omran İnşaat Genel Müdürü Ergin Bayram ise şunları söyledi: “Omran İnşaat; kentsel dönüşüm, lüks konut üretimi üzerine yoğunlaşmak üzere 2014 yılında Türkiye’de faaliyete başladı. Gerçekleştirdiği yüksek ihracat ile Türk malzemelerinin dünyada hakettiği değeri bulmasına yardımcı olmaya devam eden Omran İnşaat’ın Türkiye’de hayata geçirdiği ilk konsept projesi de ‘Kasr-ı Âlâ’ adıyla hayat buluyor. Bundan sonra bölgede 2 projemiz daha olacak.”
5 BLOK YER ALIYOR
Az katlı butik bir proje olarak inşa edilen ‘Kasr-ı Âlâ’ile ilgili bilgi veren Omran Holding Satış ve Pazarlama Müdürü Salih Yeşilyurt, 5 blokta 75 konut inşa edildiğini söyledi. Yeşilyurt, “Daire büyüklükleri ise 80 metrekare ile 300 metrekare arasında değişen projemizi lansmana özel yüzde 15 indirimle satışa sunuyoruz. Dairelerin metrekare fiyatları 12 bin 500 TL’den, daire fiyatları ise 1 milyon TL’den başlıyor” diye konuştu.
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