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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
20.08.2018 - 00:15, Son Güncelleme:

Katar’dan ilk 3 milyar dolar

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Katar’dan ilk 3 milyar dolar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Katar Merkez Bankası arasında Doha’da düzenlenen törenle ikili Para Takası (Swap) Anlaşması imzalandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan edinilen bilgiye göre Katar’ın Türkiye’ye yönelik 15 milyar dolarlık yatırım paketini hayata geçirme kararının ilk adımı atıldı. Merkez Bankası ve Katar Merkez Bankası  arasında ikili işbirliğini geliştirmek amacıyla Para Takas Anlaşması imzalandı.     

Anlaşma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya ve Katar Merkez Bankası Başkanı Abdullah Bin Saud El-Sani tarafından imzalandı. Katar Merkez Bankası’nın genel merkezinde gerçekleşen imza törenine her iki ülkeden yetkililer katıldı. Söz konusu anlaşmayla, iki ülke arasında yerel para birimleri üzeriden gerçekleştirilen ticaretin kolaylaştırılmasının yanı sıra finansal istikrarın desteklenmesi hedefleniyor. Anlaşma, ülke rezervlerinin güçlendirilmesine de katkı sağlayacak. Anlaşma kapsamında ilk aşamada kullanılacak kaynağın 3 milyar dolar karşılığı olması bekleniyor. 

GAYRİMENKULE YENİ FON
KATAR devlet fonu iştiraki olan Türkiye’de SPK lisanslı Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş.,  Re-pie ile beraber gayrimenkul yatırım fonu kurdu.

Kurucunun Qinvest yöneticinin Re-pie Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş olduğu fon alternatif fon pazarında kurucu ve yöneticinin farklı olduğu ilk fon oldu. Fonun SPK tarafından onaylanan iç tüzüğüne göre; döviz bazlı kiracısı olan ticari mülklere yatırım yapılacak. 

Son dönemde Türkiye’ye en büyük desteği sağlayan Katar’ın Türkiye’deki portföy yönetim şirketi Qinvest SPK verilerine göre 1 milyar TL üzerinde varlık yönetiyor. RE-PIE ile kurulan gayrimenkul yatırım fonu ile hem Türk hem Katarlı yatırımcılara güvenli ve sürdürülebilir getiriler sunmayı hedefliyor.

Fon, kurumsal kiracılı ve uzun vadeli döviz cinsinden kiralama sözleşmeleri olan ticari gayrimenkullere yatırım yapacak ve elde ettiği kirayı yatırımcılarına 3 ayda bir dağıtacak. Hedef yatırımcılara yatırdıkları ana para üstünden en az yüzde 7 döviz bazlı kira dağıtmak.

Re-pie Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Dr. M. Emre Çamlıbel, “Bu fon ile daha çok yabancı kurumsal yatırımcıyı ülkemize çekmeyi ve düzenli kupon ödemeleri ile yatırımcı bazımızı genişletmeyi hedefliyoruz” dedi.

Türkiye’nin ilk gayrimenkul portföy yönetimi şirketi olan Re-pie, 320 milyon TL portföy büyüklüğü ve 3 aktif gayrimenkul yatırım fonuna sahip. Bu fonların içinde yaklaşık 2.3 milyon metrekare gayrimenkul varlığı var.

Katar Emiri H.E. Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’nin geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Ankara ziyaretinde, Katar’ın 15 milyar dolar yatırım yapacağı gündeme gelmişti. Şeyh Temim, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde Türkiye’ye mevduat ve farklı yatırım programları çerçevesinde 15 milyar dolar yatırım yapacaklarını ifade ederek, Türkiye’ye açık destek bildirmişti.

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