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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
31.07.2019 - 11:56, Son Güncelleme:

İlk 6 ayda 18 milyon yabancı ziyaretçi

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İlk 6 ayda 18 milyon yabancı ziyaretçi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, "Türkiye, yılın ilk 6 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,2 artışla 18 milyon 76 bin 506 yabancı ziyaretçi ağırladı. İlk 6 ayda yurt dışı ikametli vatandaş sayısıyla birlikte yüzde 11,81 artış oranına ulaşan Türkiye, toplam 21 milyon 151 bin 530 ziyaretçi ağırladı ve toplam 12 milyar 603 milyon 642 bin dolar turizm geliri elde etti" açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin, yılın ilk 6 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,2 artışla 18 milyon 76 bin 506 yabancı ziyaretçi ağırladığı bildirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının "Ocak-Haziran 2019" dönemi sınır giriş çıkış istatistikleri ile Türkiye İstatistik Kurumunun ilk 6 aylık gelir ve yurt dışı ikametli vatandaş rakamları açıklandı.

Buna göre, Türkiye yılın ilk 6 ayında 18 milyon 76 bin 506 yabancı ziyaretçi ağırladı. Rusya Federasyonu ile Almanya Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler oldu.

İlk 6 ayda yurt dışı ikametli vatandaş sayısıyla birlikte yüzde 11,81 artış oranına ulaşan Türkiye, toplam 21 milyon 151 bin 530 ziyaretçi ağırladı ve toplam 12 milyar 603 milyon 642 bin dolar turizm geliri elde etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığının yabancı ziyaretçi verilerine göre, Türkiye’ye haziranda, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,5 artışla 5 milyon 318 bin 984 yabancı geldi.

Ocak-Haziran döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,2 artış oranıyla 18 milyon 76 bin 506 yabancı ziyaretçi ağırlandı.

İLK 6 AYDA ZİYARETÇİ SAYISI 21 MİLYONU AŞTI

Türkiye İstatistik Kurumunun üç aylık periyotlarda yayınladığı istatistiklere göre yılın ikinci çeyreğinde yüzde 13,2 artışla 7 milyar 973 milyon 963 dolar turizm geliri elde edildi.

Türkiye'yi ikinci çeyrekte 1 milyon 657 bin 406 yurt dışı ikametli vatandaş ziyaret ederken, ilk çeyrek rakamlarıyla birlikte, 6 aylık dönemde ülkeye yüzde 4,27 artışla toplam 3 milyon 75 bin 24 yurt dışı ikametli vatandaş geldi.

Ziyaretçilerin kişi başı ortalama harcaması Ocak-Haziran 2019 döneminde 649 dolar olurken, ilk 6 ayda yüzde 11,81 artışla toplam 21 milyon 151 bin 530 ziyaretçi rakamına ulaşıldı.

Türkiye’nin Ocak-Haziran 2019 dönemi turizm geliri ise yüzde 9,9 artışla 12 milyar 603 milyon 642 dolar oldu.

EN BÜYÜK ARTIŞ ORANI YÜZDE 30,29 İLE ALMANYA'DAN

Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında haziranda Rusya Federasyonu birinci, Almanya ikinci, İngiltere ise üçüncü sırada yer aldı.

Rusya Federasyonu'ndan yüzde 4,62 artışla 1 milyon 35 bin 745 yabancı ziyaretçi ağırlanırken, yüzde 30,29 ile en büyük artış oranı Almanya'dan yaşandı. Almanya'dan Türkiye'ye haziran ayında 588 bin 508 yabancı ziyaretçi geldi.

İngiltere ise yüzde 17,22 artış ile 359 bin 462 ziyaretçi gönderdi. İngiltere'yi dördüncü sırada Bulgaristan ve beşinci sırada ise Ukrayna izledi.

İLK 6 AYIN BİRİNCİSİ RUSYA FEDERASYONU

Ocak-Haziran dönemi verilerine göre en çok ziyaretçi, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,91 artış ve 2 milyon 709 bin 397 kişi ile Rusya Federasyonu'ndan geldi.

Almanya yüzde 15-52 artış ve 1 milyon 802 bin 365 kişiyle ikinci sırada, Bulgaristan ise yüzde 25,14 artış ve 1 milyon 236 bin 280 kişiyle üçüncü sırada yer aldı. Bulgaristan'ı İngiltere ve İran izledi. Antalya, İstanbul ve Edirne, Türkiye'ye en çok ziyaretçi girişinin yapıldığı iller oldu. 

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