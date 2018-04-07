İlk 3 ayda % 18’lik artış
2017 yılında 31.3 milyon yolcuya ev sahipliği yapan ve bir önceki yıla göre yüzde 6 yolcu artışı elde eden İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, 2018 yılının ilk çeyreğinde de toplam 7 milyon 792 bin 802 yolcuya ev sahipliği yaptı.
İstanbul Sabiha Gökçen’de ilk 3 aylık yolcu artışı yüzde 18 olarak gerçekleşti. Yılın ilk 3 ayında 2.5 milyon dış hat yolcusu uçuş yaparken, dış hat yolcu artışı yüzde 18 oldu. Aynı dönemde iç hat yolcu sayısı ise 5.3 milyon olarak gerçekleşirken, iç hat yolcu sayısındaki artış yüzde 19’a ulaştı.
Öte yandan sadece mart ayında uçan yolcu sayısı ise 2 milyon 722 bin 542 olarak açıklandı. Yolcu sayısı mart ayında geçen yılın mart ayına oranla yüzde 15 oranında arttı. Mart ayında dış hat ve iç hat yolcu sayıları da yine geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 15’er artış elde etti. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı işletmecisi İSG’nin CEO’su Ersel Göral, “2018 yılına yüksek oranda bir yolcu artışıyla başladık. Bu artışın yılın ilk çeyreğinde de yüzde 18 oranında bir büyüme ile devam etmesi bizi oldukça mutlu etti ve yıl sonu hedefimiz için bizleri daha da umutlandırdı” dedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle