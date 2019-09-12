İlk 100 yüzsüzün borcu 44.3 milyar lira
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı geçen yılın vergi yüzsüzlerini açıkladı.
Listenin ilk sırasında Nursan Metalurji yer aldı. Nursan Metalurji’nin vergi borcu listede 1 milyar 462 milyon lira olarak açıklandı. Nursan Metalurji Hatay’da faaliyet gösteriyordu. 2015 yılında üretime ara verdi. İkinci sırada Mustafa Akyol var. Geçmiş yıllarda olduğu gibi Uluslararası Akaryakıt, Affan Havacılık, İmar Bankası’ndan Hilmi Başaran yine listenin üst sıralarında yer aldı. Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB) açıklanan listeye göre, devlete 1 milyon liranın üzerinde vergi borcu bulunan ilk 100 kişi ve kuruluşun toplam borç tutarı 44 milyar 301 milyon 511 bin 513 lira olarak hesaplandı.
47 BİN 32 MÜKELLEF VAR
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde yer alan listeyle 31 Aralık 2018 tarihi itibariyle vadesi geldiği halde 30 Haziran 2019 tarihi itibariyle 1 milyon lirayı aşan 47 bin 32 borçlu mükellef listesi yayımlandı. 1 milyar 462 milyon liralık borçla Hatay Dörtyol’da kayıtlı Nursan Metalurji ilk sırada yer alırken, 1 milyar 360 milyon liralık borçla Mustafa Akyol ikinci sırada yer aldı. Akyol, 2017 yılının borçlular listesinin ilk sırasındaydı. Akyol’un 2013 yılında varlık barışından yararlanmak için beyanda bulunduğu ancak ödemediği anlaşılmıştı. Üçüncü sırada 1 milyar 189 milyon liralık borçla Uluslararası Akaryakıt Dağıtım, dördüncü sırada 1 milyar 181 milyon lirayla Affan Havacılık bulunuyor. Geçmiş yıl listelerinde de yer alan İmar Bankası eski genel müdürü Hilmi Başaran ise listede 1 milyar 107 milyon liralık borçla yedinci oldu.
ALİ TÜRKAN DA VAR
Listede geçmiş yıllarda varlık barışı nedeniyle 5.2 milyar lira parayı yurtdışından getireceğini açıklayan Ali Türkan da bulunuyor. Türkan 2009 yılında çıkarılan varlık barışı çerçevesinde yurtdışından 5.2 milyar lira getireceğini beyan etmişti. 2009 yılında çıkarılan varlık barışında yurtdışından getirilen paranın belli bir kısmının vergisinin ödenmesi gerekiyordu. Türkan’ın 5.2 milyar lirayı getirmediği anlaşılmıştı. İlk kez 2011 yılında vergi yüzsüzleri listesine giren Türkan, bu yıl listede 15. sırada. Borcu 675.5 milyon lira.
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