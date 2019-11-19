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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Haluk KARAASLAN/ANKARA, (DHA)
19.11.2019 - 12:23, Son Güncelleme:

İlk 10 ayda çevre kirliliğine 28 milyon lira ceza

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İlk 10 ayda çevre kirliliğine 28 milyon lira ceza

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığınca yılın ilk 10 ayında akarsuların bulunduğu alanlarda çevre kirliliğine neden olan firmalara 18 milyon 109 bin 408 lira, hava kirliliğine neden olan firmalara 10 milyon 649 bin lira olmak üzere toplam 28 milyon 758 bin 408 lira para cezası uygulandı.

Yılın ilk 10 ayında Türkiye genelinde akarsularda çevre kirliliğine neden olan firmalara yönelik toplam 4 bin 216 denetim yapıldı. En çok denetim yapılan kent 617 ile İzmir oldu. İzmir’in ardından 573 ile Mersin, 360 ile Antalya, 272 ile Trabzon ve 268 ile Bursa geldi. Bu denetimlerde en fazla ceza, 2 milyon 174 bin 811 lira ile Aydın’da uygulandı. 2 milyon 161 bin 61 lira ile Tekirdağ, 1 milyon 798 bin 237 lira ile İzmir, 1 milyon 444 bin 72 lira ile Kahramanmaraş ve 1 milyon 144 bin 789 lira ile Muğla da ilk 5’te yer alan diğer iller oldu. Atık bertaraf geri dönüşüm, kimya, maden, metal, tarım gıda ve hayvancılık, tekstil alanında faaliyet gösteren firmalara yönelik bu kontrollerde toplam 18 milyon 109 bin 408 lira ceza uygulandı.

HAVA KİRİLİLİĞİNE 10 MİLYON LİRA CEZA

Ülke genelinde hava kirliliğine ilişkin yine aynı sektörlerde toplam 5 bin 667 denetim yapıldı. En fazla denetim yapılan kent 634 ile Kocaeli oldu. Onu 393 ile İstanbul, 291 ile Bursa, 265 ile Adana ve 162 ile Trabzon izledi. Hava kirliliğinde en fazla ceza ise 1 milyon 877 bin 132 lira ile Tekirdağ’da uygulandı. 1 milyon 144 bin 304 ile İstanbul, 1 milyon 26 bin 728 bin ile Bursa, 971 bin 415 lira ile Ankara ve 567 bin 921 lira ile İzmir ilk 5’te yer alan diğer iller oldu. Denetimlerde toplam 10 milyon 649 bin lira para cezası kesildi.

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