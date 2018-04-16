İlikli kemik suyuyla dünyaya açılacak
ET işleme tesisi bulunan girişimci, atık kemikleri değerlendirerek elde ettiği ilikli kemik suyu ve çorbayla yeni bir pazar yarattı.
Kemalpaşa ilçesinde et işleme tesisi kuran Hüseyin Cengiz, kalan kemikleri değerlendirmek için bir arayışa girdi.
Yaptığı yurtdışı gezileri sırasında ilik suyu üzerine satış yapan iş yerlerini fark eden Cengiz, Türkiye’ye döndükten sonra kemikleri değerlendirmek için Ar-Ge çalışması yürüttü.
Cengiz, yapılan çalışmalar sonrası yüzde 100 dana kaval kemiği kullanarak ilikli kemik suyu üretimine başladı.
İlikli kemik suyunu Zel markasıyla piyasaya süren firma sahibi Cengiz, ilikli kemik suyunun doğal bir şifa kaynağı olduğunu ve yüzyıllardır geleneksel bir lezzet olarak mutfaklarda yer aldığını belirtti.
Kemiklerin değerlendirilmesi için yaptıkları Ar-Ge çalışması sonrası ilikli kemik suyunu üretip raflarda satışa çıktıklarını aktaran Cengiz, “Yaptığımız araştırma sonrasında ilikli kemik suyunun Türkiye’de raflarda olmadığını görünce ‘biz bunu üretebilir miyiz?’ diye başladı proje. Ar-Ge’ler yapıldı ve raflara çıktık. Kısa bir sürede çok ciddi talep olunca ilikli kemik suyundan yeni ürünler çıkarmayı hedefledik ve bizim geleneksel tatlarımız olan kelle paça, işkembe ve tarhana gibi organik ürünlerle raflara çıkmaya başladık. Şu anda Türkiye genelinde yaklaşık 15 bin noktada tüketiciyle buluşuyoruz. Ana hedefimiz sağlıklı, katkısız doğal ürünler sunmak” dedi.
Cengiz, ürünlerinde katkı maddesinin bulunmadığı hem sağlık hem de lezzeti bir arada tüketicilere sunduklarını ifade ederek, market raflarına 4 ay gibi bir süre önce çıkmalarına rağmen tüketicilerden çok güzel geri dönüşler aldıklarını söyledi.
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