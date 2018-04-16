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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
16.04.2018 - 22:13, Son Güncelleme:

İlikli kemik suyuyla dünyaya açılacak

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İlikli kemik suyuyla dünyaya açılacak

ET işleme tesisi bulunan girişimci, atık kemikleri değerlendirerek elde ettiği ilikli kemik suyu ve çorbayla yeni bir pazar yarattı.

Kemalpaşa ilçesinde et işleme tesisi kuran Hüseyin Cengiz, kalan kemikleri değerlendirmek için bir arayışa girdi.

Yaptığı yurtdışı gezileri sırasında ilik suyu üzerine satış yapan iş yerlerini fark eden Cengiz, Türkiye’ye döndükten sonra kemikleri değerlendirmek için Ar-Ge çalışması yürüttü.

Cengiz, yapılan çalışmalar sonrası yüzde 100 dana kaval kemiği kullanarak ilikli kemik suyu üretimine başladı.

İlikli kemik suyunu Zel markasıyla piyasaya süren firma sahibi Cengiz, ilikli kemik suyunun doğal bir şifa kaynağı olduğunu ve yüzyıllardır geleneksel bir lezzet olarak mutfaklarda yer aldığını belirtti.

Kemiklerin değerlendirilmesi için yaptıkları Ar-Ge çalışması sonrası ilikli kemik suyunu üretip raflarda satışa çıktıklarını aktaran Cengiz, “Yaptığımız araştırma sonrasında ilikli kemik suyunun Türkiye’de raflarda olmadığını görünce ‘biz bunu üretebilir miyiz?’ diye başladı proje. Ar-Ge’ler yapıldı ve raflara çıktık. Kısa bir sürede çok ciddi talep olunca ilikli kemik suyundan yeni ürünler çıkarmayı hedefledik ve bizim geleneksel tatlarımız olan kelle paça, işkembe ve tarhana gibi organik ürünlerle raflara çıkmaya başladık. Şu anda Türkiye genelinde yaklaşık 15 bin noktada tüketiciyle buluşuyoruz. Ana hedefimiz sağlıklı, katkısız doğal ürünler sunmak” dedi.

Cengiz, ürünlerinde katkı maddesinin bulunmadığı hem sağlık hem de lezzeti bir arada tüketicilere sunduklarını ifade ederek, market raflarına 4 ay gibi bir süre önce çıkmalarına rağmen tüketicilerden çok güzel geri dönüşler aldıklarını söyledi.

 

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