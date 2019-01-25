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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
25.01.2019 - 17:33, Son Güncelleme:

Ilgaz Dağı en yoğun sezonunu yaşıyor

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Ilgaz Dağı en yoğun sezonunu yaşıyor

Doğal güzellikleri ile iç içe olan Ilgaz Kayak Merkezi, kayak severlerin ilgi odağı oldu.

Kar kalitesi, pist ve konaklama imkanları ile Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Kastamonu’daki Ilgaz Dağı Milli Parkı’nda hafta sonu kadar hafta içinde de yoğunluk yaşanıyor.

Kastamonu sınırında bulunan Ilgaz Dağı Milli Parkı Kayak Merkezi, Ankara, İstanbul ve çevre iller başta olmak üzere pek çok kentten kayak severleri ağırlamaya devam ediyor. Sömestr tatiliyle birlikte Ilgaz Dağı Milli Parkı Kayak Merkezi’nde geçirmek isteyen yerli ve yabancı ziyaretçiler, bin 850 metre yükseklikte doğal güzellikler arasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçiriyor. Hafta içi boyunca konaklama ve günü birlik ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği Ilgaz, kayak keyfinin yanı sıra karlar altındaki çam ağaçlarının oluşturduğu görsel güzellikle tatilcilere keyifli anlar yaşatıyor.

Ilgaz Dağı’nın ortaya koyduğu güzellikler drone ile havadan da görüntülendi.Kayak Federasyonu Ilgaz Dağ Tesisleri Müdürü Can Erdem, Ilgaz’ın manzarasının da ayrı bir güzellikte olduğunu ve pistlerin ağaçlık alanların içinde olmasının ilgiyi daha da arttırdığını dile getirdi.

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