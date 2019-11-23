‘İletişim hakkı sopasını kullandırtmayız’

“Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Kanunu” önceki gün TBMM’de kabul ederek yasalaştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın onaylamasının ardından yürürlüğe girecek yasaya göre, Türkiye’den elde ettiği hasılatı 20 milyon TL’nin üzerinde, dünya genelinde elde ettiği hasılatı da 750 milyon TL’nin üzerinde olan şirketler, Türkiye’ye yüzde 7.5 oranında “Dijital Hizmet Vergisi” ödeyecek. Vergisini ödemeyen şirketlerin bilgileri, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde ilan edilecek. İlanın yayınlanmasının ardından 30 gün içinde yükümlülüklerini yerine getirmeyen şirketlerle ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı, faaliyetlerinin durdurulması yönünde teklif verebilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının da görüşü ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile erişim sağlayıcıları, bu şirketlerin faaliyetlerine erişimi engelleyebilecek. Yeni vergi, dijital hizmeti sunanlar tarafından ödenecek ve doğrudan vatandaşa yansımayacak.

‘VERGİ ÖDESİNLER İSTİYORUZ’

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Google, Netflix gibi büyük şirketlerin yanı sıra Facebook ve Twitter gibi sosyal medya platformlarını da etkileyecek yasa ile ilgili Hürriyet’e yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Sosyal medya şirketlerinin, ülkemiz üzerinde elde ettikleri kazancın vergilendirilmesi yapılamıyor. Bu haksız bir uygulama. Bununla ilgili olarak, ülkede ofis açmalarını ve bu ülkede vergi ödemelerini istiyoruz. Bu sosyal medya kanallarını hepimiz kullanıyoruz. Ama siz, hak ve özgürlüklerini kullanan bir ülkenin yönetimini istismar ediyorsunuz. Onların; ‘iletişim hakkını kesiyorsun’ diyerek, bu sopayı kullanarak kendi sorumluluklarını yerine getirmemeyle ilgili birşey olursa, bunu toplumla paylaşırız. Açmıyorsa, vergi vermiyorsa kapatma da dahil, gerekli müeyyidelerimizi de uygularız.”

REKABET EŞİTLENİYOR

TURKCELL Hukuk ve Regülasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serhat Demir, yasal düzenlemeyle ilgili Hürriyet’e şunları söyledi: “Bugüne kadar Türkiye’nin içinde teknoloji üreten, servis üreten şirket olarak küresel oyuncularla rekabetimizde dezavantajlı konumda olduk. Çünkü ülkemize, verdiğimiz hizmetin vergisini ödedik ancak rakibimiz olan uluslararası oyuncular burada vergi vermediler. TBMM’de kabul edilen Dijital Hizmet Vergisi ile bu eşitsizlik ortadan kalkacak. “Hizmetin Türkiye’de sunulması” kavramını da tanımlayan bu teklif sayesinde rekabet koşulları eşitleniyor. Yeni vergi nedeniyle Turkcell müşterileri dijital servis ücretlendirmelerinde bir fark görmeyecekler.”