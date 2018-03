İletişim dünyasında ‘değişim’ zamanı

KIRMIZI Ödülleri, yenilikleriyle birlikte 15. yılında, reklam sektörünün en yaratıcı ajanslarını ve işlerini ödüllendirecek. 5 ana yarışmada 84 ödül verilecek Kırmızı Ödülleri’ne başvurular 19 Mart tarihine kadar www.kirmiziodulleri.com adresinden gerçekleştirilebilecek. Bu yıl “değişim” teması üzerine geliştirilen Kırmızı Ödülleri hakkında Hürriyet Reklam Direktörü ve İcra Kurulu üyesi Zeynep Tandoğan ve Jüri Başkanı Ahmet Akın değerlendirmelerde bulundu. Kırmızı’nın önemine işaret eden Tandoğan, “Kırmızı Ödülleri 15 yıldır bir değişimi yakalıyor. Geleceğin mecralarındaki yaratıcılığı sahiplenmek ilkesiyle yoluna devam eden Kırmızı tam da bu nedenle bu yılki temasını ‘değişim’ olarak belirledi. 15 yıl boyunca değişen sektör koşullarıyla birlikte büyüyen Kırmızı Ödülleri, sektörel etkileşimi de vurgulayan bu temaya özel bir çekim gerçekleştirdi” dedi.

YENİLİKLER NELER?

Bu yıl Kırmızı Ödülleri’ndeki yenilikler hakkında da bilgi veren Zeynep Tandoğan, şöyle devam etti: “Kırmızı’nın 15’inci yılında tüm yarışmalarımızı gözden geçirerek, zamanın mecralarındaki tasarımın ve kullanımın yaratıcılığını ödüllendirildiğinden emin olmak için çalıştık. Özellikle hızla gelişen dijital reklam dünyasındaki yenilikleri yansıttık, örneğin en iyi tüketici ile bağ kuran reklam, en iyi influencer kullanımı, en iyi entegre dijital kampanya gibi yeni kategoriler ekledik; online video ve uygulama kategorilerimizi üretim amacına göre çeşitlendirdik. Geçtiğimiz yıl Kırmızı Ödülleri’ne dahil ettiğimiz Kampanya yarışması, pazarlama dünyasını bir bütün olarak görüp, tasarım kadar mecranın da yaratıcı kullanılmasını ve bunu destekleyen reklamvereni ödüllendiren en genç yarışmamız. Uzun zamandır reklamın üretim sürecindeki ustalığa farklı kategoriler altında ödül veren Kırmızı, bu yıl ‘Uygulamada Ustalık’ adıyla sektörle buluşacak. Dijital prodüksiyon, animasyon, reklam müziği ve dijital sanat yönetimi gibi yepyeni kategorilerin eklendiği Uygulamada Ustalık yarışmasına reklam, medya ve iletişim ajansları; reklam fotoğrafçıları, illüstrasyon sanatçıları ve prodüksiyon, animasyon & müzik yapım şirketleri başvurabilecek.

REKLAMVERENE ÖDÜL

Bu senenin bir diğer yeniliği de sadece ödül almaya hak kazanan ajansların değil, aynı zamanda bu yaratıcılığı destekleyen reklamverenlerin de Kırmızı ve Kıpkırmızı ödül heykeli sahibi olması. Nitekim bu yıl Campaign, Brand&Agency of the Year ödüllerinde Kırmızı’yı ödül platformlarından biri olarak akredite etti ve hem reklamveren markaların hem de ajansların burada şansını artırmak için Kırmızı’da ödül kazanmaları daha da önemli bir hal aldı. Toplam 5 ana yarışmada, güncellenen 69 alt kategoride ajanslar Kırmızı sahibi olmak için yarışacak. Jüri Özel Ödülleri, kazananları ise başvuruda bulunan ajanslar arasından jüri tarafından belirlenecek.”

4 KELİMEDE KIRMIZI

Sektör açısından Kırmızı’nın çok önemli bir noktada bulunduğunu dile getiren Kırmızı Ödülleri Jüri Başkanı ve Kramp Ajans Başkanı Ahmet Akın, şöyle konuştu: “Bugüne kadar Kırmızı deyince aklıma 4 kelime, 4 kavram geliyordu. 15 yıldır var olduğu için ‘tutarlılık’. İsmini aldığı rengi çok iyi temsil ettiği için ‘canlılık’. Basının lider markası Hürriyet’in bir projesi olduğu için ‘liderlik’. Sektöre emek verenleri ve güzel işlere onay verenleri unutmadığı için ‘takdir’. Bu sene Kırmızı’nın 15. yılında bu listeye bir kelime daha eklendi: ‘Değişim’. Sadece üzerinde konuşulan bir değişim değil, aksiyona geçilen bir değişim.”

MARKALAŞMA SÜRECİ ÇOK ÖNEMLİYDİ

ZEYNEP Tandoğan, Kırmızı için markalaşma sürecinin önemli olduğunu belirterek, “Kırmızı yaratıcılığın çıtasını yükseltmeyi teşvik etmek üzere yola çıktı. Kırmızı, her sene ‘ilk’lere değer veren ve yaratıcılık ile pazarlama dünyasının her alanında var olmaya çalışıyor. 2006’da Hürriyet Özel Ödülü’nün, 2009’da sektörün her dinamiğini yakalamak amacıyla Genç Kırmızı’nın, 2010’da törenin dışına çıkan bir heyecan için Canlı Kırmızı’nın yarışmaya dahil olması bu yenilik çerçevesinde oldu. Gene aynı yıl Türkiye’ye uzanan bir perspektifte sektöre bakmak amacıyla Kırmızı Bölge hayata geçti. Sektörün yıllar içerisinde dijitalleşmesinin kaçınılmaz olması gibi Kırmızı’nın da bu yeniliği göz ardı etmesi kaçınılmazdı ve 2012’de yarışmaya Dijital kategoriler eklendi. 2016’da ise ayrı bir yarışma olarak devam eden Kırmızı Dijital ile, basılmamış ama dijitalde yayınlanmış işlerin yarışmasına imkan sağladık. Geçtiğimiz yıl Kırmızı Kampanya yarışması başladı.”

80 KİŞİLİK DEV KADRO

KIRMIZI’ya başvuruların 19 Mart 2018 tarihine kadar gerçekleşeceğini hatırlatan Zeynep Tandoğan, “Kırmızı Ödülleri’ne, 16 Nisan 2017-18 Mart 2018 tarihleri arasında ilk kez yayınlanmış reklamlar katılıyor. Özel ödüllerle birlikte toplam 84 ödülün sahiplerini bulacağı yarışmada bu yılki işleri görmek için de heyecanla bekliyoruz. Kırmızı Ödülleri’nin her yıl tüm sektörden çok değerli bir jürisi oluyor. Bu yıl da başvuruları; reklamcılık sektörünü fırsat eşitliği çerçevesinde temsil edecek, her biri alanlarının önde gelen isimlerinden oluşan ve başkanlığını Kramp Ajans Başkanı Ahmet Akın’ın yaptığı 80 kişilik geniş kadrolu bir jürimiz bulunuyor. 15 yıldır jürimiz olan tüm isimlere teşekkür ediyorum” dedi.

ŞİMDİ EN YARATICI İŞLERİ SEÇME VE KUTLAMA ZAMANI

JÜRİYİ belirlerken yapılan çalışmaların önemine dikkat çeken Kırmızı Ödülleri Jüri Başkanı ve Kramp Ajans Başkanı Ahmet Akın, “Yarışmanın 15. yılına yakışır bir jüri olmalıydı. Bu yüzden jüriyi belirlerken çok kapsamlı bir çalışma yaptık. Olabildiği kadar çok reklamverenin ve ajansın jüride temsil edilmesine özen gösterdik. Tüm kategorileri bir araya getirdiğimizde 80 kişilik dev bir jürimiz var. Artık jürimizde müzisyenler, yönetmenler, prodüktörler ve animasyoncular da var. Daha geniş ve multi-disipliner bir jüri ile Kırmızı’nın 15. yılına hazırız. Yarışmaya sadece ajanslar değil prodüksiyon firmaları, müzik yapım şirketleri, animasyon firmaları da başvurabiliyor. 15. yılında Kırmızı’nın yaratıcı ajanslarla birlikte reklamverenlerin, ajansların ve prodüksiyon dünyasının da sahiplendiği bir yarışma olmasını diliyoruz. Yaratıcılığın hiçbir zaman olmadığı kadar desteğe ihtiyacı var. Yaratıcılık aracılığıyla markalarına değer katanların ve bu sektöre emek verenlerin sahip çıktığı ve destek verdiği bir endüstri hayal ediyoruz. Hürriyet 15 yıldır Kırmızı ile bu vizyonun arkasında duruyor. En yaratıcı işleri seçme zamanı” dedi.