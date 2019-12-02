İlave tediye ödemeleri ne zaman? Tediyeler ne zaman yatacak?
Tediye ödemeleri, taşerondan kadroya geçen ve kamu kurumlarında işçi kadrosunda çalışan kişilerin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Peki, ilave tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte, işçilerin merakla beklediği tediyeler ne zaman yatacak sorusunun cevabı ve detaylı bilgiler
9 Ağustos'ta yapılan ilk tediye ödemelerinin ardından gözler, şimdi 2019 tediye ödemelerinin ikinci kısmına çevrildi. İşte, 2019 tediye ödemeleri hakkında ayrıntılar...
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılmasına ilişkin 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere ek ödemenin tarihleri belli oldu.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla, kamu işçilerine bu yıl verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 9 Ağustos'ta, ikinci yarısı ise 13 Aralık'ta gerçekleştirilecek.
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