İlaç sanayindeki riskler tartışıldı
Nart Sigorta ve Reasürans Brokerliği’nin düzenlediği Nart Risk Yönetimi Forumu’nda ilaç ve kimya sektörlerinde riskler masaya yatırıldı.
Nart Brokerlik Yönetim Kurulu Başkanı Levent Nart, yaptığı konuşmada, 7 milyar dolarlık cirosu ile Türk ilaç sektörünün dünyanın 16. Büyük ilaç pazarı olduğunu, kimya sektörünün ise 32 milyar dolarlık cirosu ile dünya pazarından yüzde 1 pay aldığını söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü: “İlaç ve kimya sektörüne bakıldığında endüstriyel sigortacılığın yüzde 20’ye yakını bu sektörlerden geliyor. Her iki sektöründe en önemli özelliklerinden biri gerek yangın, iş durması, mesuliyet, sağlık ve alacak risklerini en yoğun talep eden sektörlerin başında geliyor olması.”
İlaç ve Kimya sektörlerini bekleyen risklere de değinen Nart, şunları söyledi: “Bu risklerin başında iş durması ve iş sürekliliği riskleri var. Tedarikçi ve müşteri zincirinden kaynaklanan iş durması, risk, servis sağlayıcılardaki iş durmasının tesislerde yaratacağı kar kaybı var. Elektrik, doğalgaz, enerji sağlayıcılardaki iş durmasının yaratacağı hasarlar da var. Ayrıca, data kayıpları, veri silinmesi, çalınmış bilgilerin ifşası ile ilgili tehditler kişisel veya kurumsal verilerin ihlali gibi siber riskleri de unutmamak lazım.”
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