İkna olana kadar sıkı duruşa devam
MERKEZ Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, enflasyonda ikna edici bir düşüş görülene kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğini belirterek, “Gerekirse ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecek” dedi.
“İkna edici düşüş” sözüne sorular üzerine açıklama getiren Çetinkaya, “Enflasyon görünümünün, yani fiyatlama davranışları ve bunun yansımalarını tüm kalemlerle, manşet, çekirdek enflasyon, fiyatlama davranışlarındaki eğilimler ve buradaki geçtiğimiz yılın ikinci yarısında gözlenen bozulmadaki düzelme trendi, bunların tamamını birlikte değerlendirerek fiyatlama davranışlarının tekrar sağlıklı seviyelere ulaştığını görebilmemiz gerekiyor. Para Politikası Kurulu’nun bu konudaki duruşu net. Bu anlamda süre değil, veriye bağlı bir karar verme sürecimiz olduğunu ifade etmek istiyorum” dedi.
Çetinkaya, verileri yakından takip etmeye devam edeceklerini kaydederek, “Bulunduğumuz seviyeler olası risklere, yukarı yönlü risklere karşı yüksek bir temkinlilik düzeyiyle devam etmemizi gerektiriyor. Bazı olumlu gelişmeler elbette var. Biz bu olumlu gelişmeleri özellikle tek haneye olabildiğince erken sürede ulaşma fırsatı olarak görüyoruz. Mümkün olan en kısa sürede tek haneli enflasyona ulaşmamızı sağlayacak parasal duruş sıkılığı neyse bunu korumaya devam edeceğiz” dedi.
2019 TAHMİNİ YÜZDE 14.6
Çetinkaya dün yılın ilk enflasyon raporunu açıkladığı basın toplantısında enflasyonun 2019 sonunda yüzde 14.6 olarak gerçekleşeceğini, 2020 yılı sonunda yüzde 8.2’ye, 2021 yılı sonunda ise yüzde 5.4’e geriledikten sonra, orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ettiklerini söyledi. Talep koşullarının enflasyona düşüş yönünde verdiği katkının artması ve enflasyonun ana eğiliminin yavaşlamasının yanı sıra petrol ve ithalat fiyatları varsayımlarının özellikle bu yıl için aşağı çekilmesinin enflasyon tahminlerindeki aşağı yönlü güncellemede belirleyici rol oynadığına dikkati çeken Çetinkaya, 2019 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 15.2’den yüzde 14.6’ya düşürdüklerini, Türk Lirası cinsinden ithalat fiyatları varsayımındaki gerilemenin yıl sonu enflasyon tahminine 0.5 puan düşürücü yönde katkı yaptığını bildirdi.
Çetinkaya, “Ham petrol fiyatlarında kasım başından itibaren aşağı yönlü bir eğilim gözledik. Aralık ayında da petrol fiyatlarındaki gerileme hızlanarak devam etti. Yakın dönem gelişmeleri çerçevesinde, ham petrol fiyatlarına ilişkin varsayımımızı 2019 yılı için 80 dolardan 63 dolara düşürüyoruz” dedi.
Öte yandan Merkez Bankası 2018 yılında enflasyon hedefinin tutmaması üzerine hükümete mektup gönderdi. Mektupta, “Önümüzdeki dönemde Merkez Bankası, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir” denildi. Mektubun sonuç kısmında 2018 yılında yaşanan döviz kuru hareketleri sonrasında enflasyonun belirgin bir şekilde yükseldiği aktarıldı.
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