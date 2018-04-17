İKMİB’in yeni başkanı Adil Pelister oldu

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
17.04.2018 - 13:44, Son Güncelleme:

İKMİB’in yeni başkanı Adil Pelister oldu

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İKMİB’in yeni başkanı Adil Pelister oldu

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği İKMİB’de seçimler sonuçlandı. 1273 delegenin katıldığı seçimlerde geçerli sayılan toplam 1154 oyun 613’ünü alarak üstünlük sağlayan BETA Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister İKMİB’in yeni başkanı oldu.

Yoğun katılımla gerçekleşen İKMİB seçimlerinde 613 oyla üstünlük sağlayan BETA Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, İKMİB’in yeni başkanı oldu.

 Kimya sektörünün güçlü isimlerinden oluşan yönetim kuruluyla birlikte Türkiye kimya sektörünü dünya arenasında en üst seviyeye yükseltmek için çalışacaklarını belirten İKMİB Başkanı Pelister;”Kimya sektörümüzün ihracattaki tüm sorunlarını yeniden ele alacak, kalıcı çözümlerimizle ihracatçımızın önündeki zorlukları tek tek ortadan kaldıracağız.

Sektörümüzün ihtiyaç duyduğu yenilikçi projelerimizle birliğimizi yarınlara taşıyacağız. Tüm alt sektörlerimizle tek vücut olarak kimya sektörünün değerine değer katacak yeni bir dönemi başlatacağız. Geçmişten aldığımız güçle ihracatçımızın geleceğini hep birlikte inşa edeceğiz.

Adil, şeffaf ve en önemlisi aktif bir yönetim olacağız. Herkese kulak veren, fikirlerin yarıştığı ve ortak akıl sonucunda yine tek ses olacağımız bir yönetim anlayışıyla sektörümüzde sıçrama yapacak marka projelerimizi hayata geçireceğiz. Seçime katılan tüm üyelerimize teşekkür ediyor ve oy versin ya da vermesin herkesin yönetimi olacağımızın sözünü veriyoruz” şeklinde konuştu.

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