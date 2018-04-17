İKMİB’in yeni başkanı Adil Pelister oldu
İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği İKMİB’de seçimler sonuçlandı. 1273 delegenin katıldığı seçimlerde geçerli sayılan toplam 1154 oyun 613’ünü alarak üstünlük sağlayan BETA Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister İKMİB’in yeni başkanı oldu.
Yoğun katılımla gerçekleşen İKMİB seçimlerinde 613 oyla üstünlük sağlayan BETA Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, İKMİB’in yeni başkanı oldu.
Kimya sektörünün güçlü isimlerinden oluşan yönetim kuruluyla birlikte Türkiye kimya sektörünü dünya arenasında en üst seviyeye yükseltmek için çalışacaklarını belirten İKMİB Başkanı Pelister;”Kimya sektörümüzün ihracattaki tüm sorunlarını yeniden ele alacak, kalıcı çözümlerimizle ihracatçımızın önündeki zorlukları tek tek ortadan kaldıracağız.
Sektörümüzün ihtiyaç duyduğu yenilikçi projelerimizle birliğimizi yarınlara taşıyacağız. Tüm alt sektörlerimizle tek vücut olarak kimya sektörünün değerine değer katacak yeni bir dönemi başlatacağız. Geçmişten aldığımız güçle ihracatçımızın geleceğini hep birlikte inşa edeceğiz.
Adil, şeffaf ve en önemlisi aktif bir yönetim olacağız. Herkese kulak veren, fikirlerin yarıştığı ve ortak akıl sonucunda yine tek ses olacağımız bir yönetim anlayışıyla sektörümüzde sıçrama yapacak marka projelerimizi hayata geçireceğiz. Seçime katılan tüm üyelerimize teşekkür ediyor ve oy versin ya da vermesin herkesin yönetimi olacağımızın sözünü veriyoruz” şeklinde konuştu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle