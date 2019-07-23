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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
23.07.2019 - 15:24, Son Güncelleme:

İklimlendirme sektörü dış ticarette fazla verdi

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İklimlendirme sektörü dış ticarette fazla verdi

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şanal, "İklimlendirme sektörü ocak-mayıs döneminde ihracat fazlası verdi. İlk kez ihracatın, ithalatı karşılama oranı artıya geçti" açıklamasında bulundu.

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şanal, sektörün bu yılın ocak-mayıs döneminde ihracat fazlası verdiğini belirterek, ilk kez ihracatın ithalatı karşılama oranının artıya geçtiğini açıkladı.

Şanal, yazılı açıklamasında, sektör olarak hedeflerinin dış ticaret fazlası oranındaki artışı yıl sonuna kadar korumak ve devam ettirmek olduğunu vurguladı.

Sektörün yılın 5 aylık döneminde 1 milyar 951 milyon dolar ithalat, 1 milyar 978 milyon dolar da ihracat gerçekleştiğini aktaran Şanal, ihracat pazarlarını genişletmeyi amaçladıklarının altını çizdi. Şanal, şunları kaydetti:
"Bugün hedeflerimize ulaştığımızı görmek mutluluk verici. Bir süredir ülkemizde yaşanan ekonomik durgunluğa rağmen sektörümüzde yaşanan olumlu gelişmeler, birlik ve beraberliğimizin, azmimizin ürünüdür. İSİB olarak kurulduğumuz günden bugüne sektör firmalarımız, üyelerimiz, birlik ve beraberlik içinde hareket etti. Amacımız bu birliğimizi korumak ve ihracat fazlası vermeye devam eden bir sektör olmaktır."

Döviz kurunda yaşanan yükseliş, inşaat sektörünün iç pazarda küçülmesi, yerli ürünlerin kullanım oranlarının artması ve yabancı sermayeli firmaların daha önce ithal ettiği ürünleri Türkiye’de üretmeye başlamasının ithalatın gerilemesinde etkili olduğunu aktaran Şanal, “Tüm bu gelişmeler iklimlendirme sektörünün dış ticaret fazlası vermesinin önünü açtı. Sektörün alt kırımlarına baktığımızda ısıtma sistem ve elemanları, soğutma sistem ve elemanları ile yalıtımda ihracat fazlası verdik, bu alanlarda iyi durumdayız." ifadesini kullandı.

Şanal, 2019 sonu itibarıyla ihracatı 5 milyar doların üzerine çıkarmayı hedeflediklerini de vurguladı. 

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