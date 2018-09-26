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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
26.09.2018 - 17:40, Son Güncelleme:

İklimlendirme sektörü bu fuarı bekliyor

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İklimlendirme sektörü bu fuarı bekliyor

Avrasya bölgesinin en büyük iklimlendirme sistemleri fuarı “ISK-SODEX”, ulusal ve uluslararası markaları Türkiye’de bir araya getirmeye hazırlanıyor.

HANNOVER Fairs Turkey Fuarcılık Genel Müdürü Alexander Kühnel: “İklimlendirme sektörü Türkiye’nin ihracatında önemli bir yere sahip. Geçtiğimiz yıl yüzde 11,8 büyüme kaydeden sektör, 2023 yılına kadar 12 milyar dolarlık ihracat hedefliyor. Sektörün bu potansiyelini uluslararası fuarlarda sergilemesi büyük önem taşıyor” dedi.

Isıtma, soğutma, klima, havalandırma, yalıtım, pompa, vana, tesisat, su arıtma, yangın, güneş enerjisi sistemleri ve bina otomasyonu başta olmak üzere iklimlendirme sektörünün bütün bileşenlerini bir araya getiren Uluslararası “ISK-SODEX” Fuarı,  2 – 5 Ekim 2019’da TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek. Hannover Fairs Turkey Fuarcılık Genel Müdürü Alexander Kühnel iklimlendirme sektörünün ekonomik büyüklüğüne ilişkin şunları kaydetti: 

 “İklimlendirme sektörü Türkiye’nin ihracatında önemli bir yere sahip. Geçtiğimiz yıl yüzde 11,8 büyüme kaydeden sektör 2023 yılına kadar 12 milyar dolarlık ihracat hedefliyor. Sektörün bu potansiyelini uluslararası fuarlarda sergilemesi büyük önem taşıyor. ISK-SODEX olarak iklimlendirme sektörünü ileriye taşıyacak önemli adımlar atıyoruz. 2018 yılında düzenlediğimiz fuar hem sektör adına hem de ülke adına çok başarılı geçti. Yabancı katılımcı ve ziyaretçi sayılarında çok ciddi artışlar kaydettik. Bu başarıyı arttırarak devam ettirme noktasında her yıl kendimizi yeniliyoruz. Sektör temsilcileriyle yaptığımız görüşmelerde yeni talepler geldi. Yeni alanlarla birlikte forumların ve panellerin sayısını arttırıp içeriklerini zenginleştirmeyi hedefliyoruz.”

ULUSLARARASI TİCARETİN KAPILARI 2-5 EKİM 2019’DA ISK SODEX İLE AÇILACAK!

 Kühnel, fuarın 2018’de 44 ülkeden 424 uluslararası katılımcı ile 93 ülkeden 84 bin 936 sektör profesyonelini bir araya getirdiğini dile getirdi.

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