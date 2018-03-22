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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
22.03.2018 - 10:24, Son Güncelleme:

İklim değişikliği 143 milyon kişiyi göçe zorlayabilir

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İklim değişikliği 143 milyon kişiyi göçe zorlayabilir

Dünya Bankasının raporuna göre, iklim değişikliği nedeniyle Güney Asya, Sahraaltı Afrika ve Latin Amerika'da 2050'ye kadar 143 milyon kişi ülke içinde göç etmek zorunda kalabilir.

İklim değişikliğinin, gereken adımlar atılmazsa 2050 yılına kadar Güney Asya, Sahraaltı Afrika ve Latin Amerika’da 143 milyon kişiyi ülke içi göçe zorlayabileceği belirtildi.

Dünya Bankası, iklim değişikliğinin göçe etkilerinin araştırıldığı “Ani Artış: İç İklim Göçüne Hazırlanmak” başlıklı rapor yayımladı. Raporda, Sahraaltı Afrika, Güney Asya ve Latin Amerika bölgelerinde iklim değişikliğinin iç göçe etkileri ortaya konuldu.

Buna göre, 2050 yılına kadar 86 milyonu Sahraaltı Afrika'da, 40 milyonu Güney Asya'da ve 17 milyonu Latin Amerika'da olmak üzere 143 milyon kişi, iklim değişikliğine bağlı olarak su ve tarım mahsulü kıtlığının yaşandığı, deniz seviyesinin ve gel-gitlerin giderek arttığı bölgelerden ülke içinde daha uygun yerlere göç etmek durumunda kalabilir.

İklim değişikliğinin etkilerinin yoksul ülkelerde daha çok hissedileceği belirtilen raporda, iç göçün önlenmesi için sera gazı emisyonlarının azaltılması ve bölgelerin kalkınması için gerekli adımların atılmasının elzem olduğu vurgulandı.

Raporda, en çok göç verecek yerlerin tespit edilmesi için veri ve analiz yatırımlarının yapılması, kalkınma planlarına iklim göçünün entegre edilerek bu konularda kanun ve düzenlemeler hazırlanması ve stratejilerin belirlenmesi alınacak önemler arasında sıralandı. Bu önlemler sayesinde iç göçün yüzde 80'e kadar azaltılabileceği belirtildi.

"BU YENİ GERÇEĞE HAZIRLANMAK İÇİN AZ ZAMANIMIZ VAR"

Raporda görüşlerine yer verilen Dünya Bankası Üst Yöneticisi (CEO) Kristalina Georgleva, iklim değişikliğinin her geçen gün ülkeler ve insanlar için daha önemli bir tehdit haline geldiğini kaydetti.

İklim değişikliğinin insanları daha yaşanabilir ve dayanıklı bölgelere göç etmeye zorladığına işaret eden Georgleva, “Küresel ve ulusal çapta alınacak önlemlerle bu insanların sayısı azaltılabilir. Etkileri daha da derinleşmeden, bu yeni gerçeğe hazırlanmak için az zamanımız var.” değerlendirmesinde bulundu.

 

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