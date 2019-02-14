İkizlerden göz icadı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleriİkizlerden göz icadı
GeriEkonomi İkizlerden göz icadı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Ahmet Can
14.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

İkizlerden göz icadı

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
İkizlerden göz icadı

İkiz kardeşler Soner ve İlker Hacıhaliloğlu, babalarını beyin kanamasından dolayı kaybettikten sonra kolları sıvadı. ‘PONS’ adında bir cihaz geliştiren Hacıhaliloğlu kardeşler, beyin kanaması riskini hastaların gözünden tanınmasını sağlıyor.

BEYİN kanaması gibi kritik rahatsızlıklarda hızlı müdahale en önemli konuların başında geliyor. Şu anki teknolojilerle bu tip rahatsızları kolaylıkla tespit edebilmek için hastaların hastaneye gitmesi ve büyük cihazlara bağlanması gerekiyor. Yani riskli dakikalar harcanıyor. Bu da hastaların hayati riskini arttırıyor. Türk girişimcilerin geliştirdiği ‘PONS’ ise portatif bir portatif bir hızlı tespit cihazı. Beyin kanamaları için geliştirilen model, hastaların gözünden makine öğrenimi teknolojisi kullanarak beyin kanaması olup olmadığını gösteriyor. Bu da tedavi için müdahaleyi hızlandırıyor.

İKİZ KARDEŞLER

PONS’un hikâyesi ikiz kardeş olan Soner ve İlker Hacıhaliloğlu ile başlıyor. İlker Hacıhaliloğlu, ABD’de Rutgers Üniversitesi’nde öğretim görevlisi. 15 yıldan beri ABD ve Kanada’da “bilgisayar destekli ameliyat teknolojileri” konusunda sistemler geliştiriyor. Soner Hacıhaliloğlu ise 10 yıl boyunca çeşitli uluslararası firmalarda yönetici olarak çalıştı. 2007 yılında beyin kanaması sonucunda babalarını kaybettikten sonra kolları sıvayan ikiz kardeşler, bundan 10 yıl sonra ilk PONS cihazını üretmeyi başardı. Soner Hacıhaliloğlu, “Önceden hastaneye gidilmesine rağmen, beyin kanama riski tanı konulamadığı için bilinemedi ve yaşanan bir trafik kazasında, ani bir beyin kanamasıyla maalesef babamız hayatını kaybettik. Bu süreçten sonra, İlker üniversitede geliştirdiği teknoloji üzerinde çalışırken, insan gözünün içindeki belirli bir sinir damarının genişliğinin ölçülmesiyle beyin içi basınç değeri ve buna bağlı olarak oluşabilecek beyin kanama riskinin verilebileceğini keşfetti. Sistemi buradan yola çıkarak kurgulamaya başladık” dedi.

İkizlerden göz icadı

YÜZDE 30 RİSK VAR

Dünyada yaşayan insanların yüzde 30’undan fazlası beyin kanama riski ile yaşadığını dile getiren Soner Hacıhaliloğlu, “Her yıl, 2 milyondan fazla insan beyin kanamasından dolayı hayatını kaybediyor ve 10 milyondan fazla kişi beyin kanaması sonucu sakat kalıyor. PONS, mobil ultrason ‘probu’ ve buna bağlı çalışan görüntü işleme ve veri analizi yazılımı, gözün üzerinden alınan görüntüyle hasta hastaneye daha ulaşmamışken beyin kanama riskini hastaneye bildiriyor. Böylelikle beyin kanaması riskine karşı hastanenin hazır olmasını sağlıyor. PONS ile derin öğrenmeye (deep learning) ya da yapay zekâya (artificial intelligence) dayalı yazılım platformu sağlıyoruz. Ultrason ile damarın görüntülemesi yeni bir şey değil aslında ama görüntü alındıktan sonra normalde her şey manuel olarak yapılıyor ve bu yüzden hata payı oldukça yüksek. Çünkü, bütün görüntüler iki boyutlu olarak ortaya çıkıyor, bizim geliştirdiğimiz teknoloji ise 3 boyutlu. Ayrıca ultrasonda manuel görüntü alırken hata olabiliyor, işte biz bunu minimize etmek için şu anda gözlük sistemi geliştiriyoruz. Sistemdeki yapay zekâ sayesinde görüntüsü olmayan hasta bilgisi ile de eşleme sağlıyoruz” diye konuştu.

ACİL MÜDAHALE EKİPLERİ KULLANACAK

GELİŞTİRDİK-LERİ sistemin ambulanslarda, askeri takımlarda, acil müdahale ekiplerinde ve hastanelerin yoğun bakımlarında kullanılabileceğini anlatan Soner Hacıhaliloğlu, geldikleri noktayı şu şekilde anlattı: “Sistemi şu anda gözlük gibi giyilebilir teknoloji haline dönüştürüyoruz. Bu sayede kişiden kaynaklanabilecek görüntü alma hatalarının da önüne geçilmiş olacağız. Ön klinik testlerimiz ABD’nin New York şehrinde ve Almanya’da Berlin’de başladı. Sağlık teknolojilerinde izin alma süreçleri biraz uzun olduğundan PONS’un 2020’nin sonuna doğru tam anlamıyla son kullanıcılar tarafından kullanılmaya başlanacağını öngörüyoruz.”

SIRADA MOBİL ULTRASON VE MR CİHAZI VAR

PONS’un sadece ilk yardım ekiplerinde değil, aynı zamanda Ultrason, MR gibi cihazların taşınamayacağı dağlık alanlarda kullanılabilmesi için çalıştıklarını ifade eden Soner Hacıhaliloğlu, “Mobil olarak alınacak görüntüler, ABD veya Avrupa’da uzman doktorlar ile anında paylaşılabilecek ve bu sayede zor şartlarda yaşayan insanlara en iyi doktorların teşhis koyması ve doğru tedavi uygulanması sağlanacak. Bu anlamda Sınır Tanımayan Doktorlar (Doctors Without Borders) ile de görüşmeler yapıyoruz. Hedefimiz, PONS’u görüntüleme teknolojileriyle birlikte yapay zekâ kullanarak, ön teşhisi mobil, hızlı bir şekilde yapan ve herkesin ulaşabileceği bir teknoloji haline getirmek” dedi.

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bakan Kurum: Her ilimize en az bir millet bahçesi yapma hedefiyle yola çıktık

Bakan Pekcan Davos temaslarını değerlendirdi

Almanya’da saksıda gördü, köyünde yetiştirmeye başladı

Gurbetçi olarak geldi! "Made in Turkey" imzasını dünyaya tanıtıyor